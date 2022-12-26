Ekonomi Ulusal Kırmızı Et Konseyinden et fiyatları kontrolden çıkacak iddiasına yanıt
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nden 'et fiyatları kontrolden çıkacak' iddiasına yanıt

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, et fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Fiyatların kontrolden çıkacağına yönelik algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Hacıince, "Piyasa talep noktasında durgunlaştığı takdirde ne yapılırsa yapılsın fiyatları anormal noktalara çekmek hiçbir şekilde mümkün değildir" dedi.

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Haber Merkezi AA
Ulusal Kırmızı Et Konseyinden et fiyatları kontrolden çıkacak iddiasına yanıt
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Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, kırmızı et sektöründeki fiyat hareketlerine dair değerlendirmede bulundu. Son birkaç haftadır sığır karkas eti fiyatlarında bir miktar artış gözlendiğine dikkati çeken Hacıince, "Kuzu eti fiyatları da bu seviyelerdedir. Bu hafif fiyat kıpırdanmasının ardından bazı kesimlerce fiyat artışı üzerinden piyasa üzerinde korkuya dayalı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Böyle bir yaklaşımı anlamakta güçlük çekiyorum" ifadelerini kullandı.

'Her piyasa arz ve talep dengesini kendisi kurar'

Kesimlik sığır veya et ithalatına sıcak bakmadıklarını vurgulayan Hacıince, Türkiye’nin hayvan varlığına bakıldığında kırmızı et ihtiyacını kendi dinamikleriyle karşılanabileceğinin altını çizdi. Hacıince, şunları kaydetti: "Konsey olarak, bilerek veya bilmeyerek et fiyatlarının kontrolden çıkacağı gibi bir algı oluşturmaya çalışan kesimlerin bu tutumdan uzak durmasını istiyoruz. Her piyasa arz ve talep dengesini kendisi kurar. Piyasa talep noktasında durgunlaştığı takdirde ne yapılırsa yapılsın fiyatları anormal noktalara çekmek ve kontrolden çıkarmak hiçbir şekilde mümkün değildir.

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