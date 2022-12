Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nden 'et fiyatları kontrolden çıkacak' iddiasına yanıt Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, et fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Fiyatların kontrolden çıkacağına yönelik algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Hacıince, "Piyasa talep noktasında durgunlaştığı takdirde ne yapılırsa yapılsın fiyatları anormal noktalara çekmek hiçbir şekilde mümkün değildir" dedi.

