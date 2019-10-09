Ekonomi Uluslararası Helal Turizm Derneğinden Endonezya çıkarması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uluslararası Helal Turizm Derneği'nden Endonezya çıkarması

Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) Başkanı Yusuf Geçerler, IHATO Başkan vekili Taner Aydın( Tatilal Yönetim Kurulu Başkanı )ve genel sekreter Emrullah Ahmet Turhan, Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) misafiri olarak Cakarta'ya gitti. Halal Tourism Benchmarking Workshop adında yapılan çalıştayda Türkiye'nin helal turizm konusunda yaptıkları, otel uygulamaları, acenta uygulamaları ve Helal turizm turist profili raporunun sunumları yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Uluslararası Helal Turizm Derneği
​Uluslararası Helal Turizm Derneği

Program Cakarta Valisi Dadang Solihin, IHLC Başkanı Sapta Nirwander ve Endonezya Türkiye Başkonsolosu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın konuşmaları ile başladı.

Akabinde sunumlar geçildi. Program sonunda basın önünde IHLC ve IHATO arasında iş birliği ve ortak çalışamalar adına bir protokol imzalandı.

Program basın toplantısı ile sona erdi.

IHATO heyeti akabinde Endonezya da helal belgelendirme faaliyetleri yapan Bogor Üniversitesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Burada ne gibi çalışamalar yapılabileceği konusunda görüşmeler yapan heyet, Endonezya ulema heyeti hakkında da bilgi aldı. 3. Helal turizm kongresinde ortak çalışamalar yapmak adına karşılıklı sözler alındı.

IHATO heyeti son olarak Ancol Eco Park olarak bilinen Okyanus kenarında ki rekreasyon alanında yerinde incelemelerde bulundu. Burada Endonezya seyahat acentaları birliği ile bir toplantı gerçekleşti. Acentalara Türkiye'de ki oteller ve uygulanabilecek paketler hakkında bilgi verildi. Onların neler yaptığı ve ortak neler yapabiliriz konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

IHATO heyeti ile Endonezya Seyehat Acentaları Birliği akabinde yemek yedikten sonra toplantı sona erdi.

Tatilal yönetim kurulu başkanı Taner Aydın bu görüşmelerinin neticesini 2020 sezonunda yeni hiç ulaşılmamış Endonezyalı turistlerin ülkemize gelmesi ile ekonomiye vereceği katkı ile göreceğimizi söyledi.

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