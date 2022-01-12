​Ünlü ekonomist 4 yıl önce söylemişti! SPK’dan imtiyazlı hisse kararı.

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), borsada işlem şirketlerdeki imtiyazlı hisselere ilişkin önemli bir karar aldı. Buna göre 5 yıl zarar eden şirketlerde imtiyazlı hisselerin imtiyazlarını kaldırabilecek.
Borsa ve genel ekonomiye ilişkin görüşleriyle kamuoyunun yakından tanıdığı Ekonomist Önder Tavukçuoğlu, son haftalarda yaptığı paylaşımlarla imtiyazlı hisselerin kaldırılması gerektiğine vurgu yapıyordu. Öte yandan 4 yıl önce Derin Hisse adlı bloğunda ‘İmtiyazlı hisseler kaldırılsın’ başlığıyla yayınladığı yazısında, şirket değerlerinin gerçeği yansıtmadığına ve buna imtiyazlı hisselerin neden olduğuna vurgu yapmıştı. Ayrıca yatırımcıların imtiyazlı hisseler yüzünden borsaya değil de döviz ya da mevduata yöneldiğini ifade etmişti.
SPK imtiyazları kaldırabilecek
Sermaye Piyasası Kurulu, finansal tablolara göre üst üste 5 yılı zararla kapatan halka açık ortaklıklarda oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına dair usul ve esasları belirledi. Tebliğe göre, faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste 5 yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar Kurul kararıyla kalkacak.
Tavukçuoğlu dört yıl önce önermişti
Derin Hisse adlı bloğunda 3 Eylül 2018 tarihinde ‘İmtiyazlı hisseler kaldırılsın’ başlığıyla yayınlanan yazısında imtiyazlı hisselerin kaldırılmasıyla ilgili şu ifadeler yer almıştı:
- “Yıllardan beri dile getirilen imtiyazlı hisse sorunu şirketlerin piyasa değeri düşüklüğünün en büyük sebebidir. Şöyle düşünün, bir patron şirket hisselerini açmaya karar verir bunu ne için yapar? Tabi ki şirkete kaynak sağlamak ve yatırımlarını finanse etmektir. Bunu yaparken maalesef kendisine imtiyazlı hisse bırakır. Buna örnek verecek olursak, diyelim ki şirketin yüzde 60’ı halka açıldı ve borsa hisselerinin tamamı satıldı. Siz bu hisselerin yüzde 60’nı da alsanız şirketin yönetim kuruluna giremiyorsunuz, girseniz de söz sahibi olamıyorsunuz ya da daha vahim imtiyaz sahibi olan şirketler de ise kâr payında da patronla eşit oranda olamıyorsunuz. Rakamsal ifade ile patronun bir hissesi sizin 20 hissenize bedel olabiliyor. Bunun sonucu olarak da hiçbir zaman borsa da işlem gören şirketlerin piyasa değeri gerçek değerini bulamıyor. Buna derhal bir son verilmelidir. Aksi takdir de bu ülkeye ne yabancı yatırımcı gelir ne de yerli yatırımcı parasını döviz ya da faiz den çekip borsaya getirir.”