​Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder: E-Fatura'da dünyada örnek olacak bir başarıya imza atıyoruz Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder: E-Fatura'da dünyada örnek olacak bir başarıya imza atıyoruz Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, geçtiğimiz son dört yılda 175 bine yakın mükellefin e-Fatura uygulamasına geçtiğini kaydederek, bu yıl yaklaşık 300 bine yakın yeni mükellefin daha sistemin içine gireceğini belirtti. Önder, "Türkiye olarak e-Fatura uygulamalarına, Avrupa’dan çok daha sonra girdik. Tahmin ediyorum ki, 2019 yılı sonu itibariyle, Avrupa’dan çok daha iyi bir noktaya geldik. 2020 sonu itibariyle de, dünyada örnek ülke olarak gösterileceğimiz bir başarıya imza atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 09 Ocak 2020, 15:44 Son Güncelleme: 09 Ocak 2020, 15:51 Yeni Şafak