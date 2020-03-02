50 bin kamu lojmanını satışa çıkıyor: Vakıf Katılım özel finansman sunacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamuya ait yaklaşık 50 bin lojmanı ihale yoluyla satışa çıkardı.

Vakıfların paylaşım kültürünü kamunun gücüyle birleştirerek katılım finans dünyasına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, ev sahibi olmak isteyenler için hem finansman hem de tahsilat kolaylığı sağlayacak.

Bu kapsamda Vakıf Katılım ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında kamu lojmanlarının finansmana yönelik protokol imzaladı.

İmzalanan protokole göre; Vakıf Katılım, peşin ödemeli satışlarda lojman satış bedellerini Şubelerin yanı sıra İnternet Şube ve Mobil Şube kanallarından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına tahsil edebilecek.

CAZİP KAR ORANLARI

Bakanlık ile imzalanan protokole göre Vakıf Katılım, lojmanların ihale yoluyla satışında konut finansman desteği de sağlayabilecek.

Kamu lojmanı almak amacıyla finansman başvurusunda bulunanlar için kâr oranını 60 ay için 0,79 olarak belirleyen Vakıf Katılım, 61 -120 ay arasında ise 0.89 kâr oranından finansman kullandıracak.

''EV HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ''

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş protokolün önemini, “Ülke ekonomisine katkı sunarken tabana yayılarak vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yardımcı olmak temel amacımız” diyerek açıkladı. 60 aya kadar uygulanan 0.79 oranın finansman açısından büyük avantaj sağlayacağına dikkat çeken Göktaş, “Lojmanların ihale yoluyla satışı Hükümetimizin titizlikle yürüttüğü bir proje. Böylece başta memurlar olmak üzere binlerce kişi ev sahibi olma hayallerine kavuşacak. Biz de Vakıf Katılım olarak hem onların hayallerine ulaşmasına katkı sunmak hem de devletimizin satıştan elde edeceği gelire finansman desteği sağlamak istedik. Bu kapsamda katılım bankacılığının misyonu gereği taşın altına elimizi sokarak sorumluluk üstlendik” dedi.

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