Varlık Fonu toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu toplandı.
Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
Basına kapalı toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu toplandı.
Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
Basına kapalı toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü.
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