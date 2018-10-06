Ekonomi Vistajet Türkiye pazarına güveniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vistajet Türkiye pazarına güveniyor

Küresel iş havacılığı sektörünün lideri VistaJet, Avrupa genelinde elde ettiği güçlü ilk yarı sonuçlarını ile, Türkiye'deki yükselişini de sürdürmeye devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vistajet Türkiye’de uçuşlarını yüzde 82 artırırken, pazar liderliğini de güçlendirdi.
Vistajet Türkiye’de uçuşlarını yüzde 82 artırırken, pazar liderliğini de güçlendirdi.

İlk ve tek küresel havacılık şirketi olan VistaJet, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısı ile Türkiye'de ve Avrupa'da 2018'in ilk yarısında kaydettiği gelişmeleri ve sonuçları açıkladı. Uçuş sayısını bir önceki yıla göre yüzde 21 artırırken şirket, amiral gemisi olan program üyesi sözleşmelerini geçen yıla göre ikiye katladı. Müşterilerinin uçuş ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla saat satın almaları nedeniyle, Avrupa iş havacılığı sektörünün aldığı genel sonuçların üstüne çıktı.

ÖZEL JET TALEBİ ARTTI

Vistajet Avrupa Başkanı Philippe Scalabrini, VistaJet’in, 2018'in ilk yarısında, Türkiye varışlı ve çıkışlı uçuş sayısında, yüzde 82 oranında bir artış gerçekleştirdiğini, bu artışın en önemli nedenleri arasında ise özel havacılığın rahatlığı, kolaylığı ve faydalarının yanı sıra kişi ve kurumların uçak sahipliğinden uzaklaşarak, maliyetleri düşürme ve varlık risklerini azaltma eğilimleri bulunduğunu belirtti. Uzun yolculuklar ve daha büyük kabinlere olan talebin artmasıyla birlikte VistaJet, yılın ilk yarısında uçuş saatini yüzde 58 oranında artırdı.

Philippe Scalabrini

TÜRKİYE’NİN BÜYÜME POTANSİYELİ YÜKSEK”

Türkiye'nin büyüme potansiyeli ve dünyadaki konumlandırma ücretlerini kaldıran ilk ve tek küresel operatör olarak VistaJet’in Avrupa Başkanı Scalabrini, VistaJet’in müşterilerinin her zaman ve her yerde, Türkiye’ye ve Türkiye’den sorunsuz bir şekilde bağlanmalarını sağlayacağını belirtirken, mevcut trendlerin sürmesi halinde 2018 yılının ikinci yarısında da önemli sonuçlar beklediklerini söyledi.

“TÜRKİYE İLE PAYLAŞMAKTAN MUTLUYUZ”

Güncel bilgileri Türkiye ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirten VistaJet Avrupa Başkanı Philippe Scalabrini ayrıca “VistaJet, iş liderleri için değerli bir teklif ve uçak sahipliği için bir alternatif sunuyor. Küresel seyahat için artan talep ile bölgedeki müşteri tabanımızda sürekli bir artış öngörüyoruz. Yeni paylaşım ekonomisi çevresinde hizmetler üreterek sektöre liderlik ediyoruz ve müşterilerimize benzersiz bir global hizmet sunmak için sürekli çaba sarf ediyoruz” dedi.

REKLAM
  • 9 ayda 164 milyon yolcu uçtu
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, eylül ayına ilişkin havayolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, eylülde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 5,2 azalışla 79 bin 813, dış hatlarda ise yüzde 7,1 artışla 68 bin oldu. Aynı ayda üst geçiş trafiği yüzde 12,2 artışla 43 bin olarak gerçekleşti. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte yüzde 2,6 artarak 190 bin 873’e ulaştı. Eylül sonu gerçekleşmelerine göre ise 9 ayda hizmet verilen toplam uçak trafiği ise üstgeçişler dahil geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artışla 1 milyon 551 bini geçti. Toplam yolcu trafiği da direkt transit dahil yüzde 11,4 artışla 163 milyon 987 bine, yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise yüzde 10,2 artışla 2,9 milyon tona ulaştı.
Suudi Arabistan'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

İstanbul Konsolosluğuna girdikten sonra haber alınamıyordu.
En net durum tespiti

En net durum tespiti

İster tır, ister vagonlarla silah versinler, bunun sonu olmadığını anladılar.
Provokatörlere gözaltı

Provokatörlere gözaltı

PKK/KCK'ya yönelik 7 ilde operasyon düzenlendi.
Olay kararın perde arkası

Olay kararın perde arkası

'Kaptan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı.

Filistin direniyor

Filistin direniyor

Nerede zalimin zulmüne direniş varsa Türk Bayrağı orada.
İsrail gerçek mermilerle saldırdı

İsrail gerçek mermilerle saldırdı

Büyük dönüş yürüyüşünde 3 şehit, yüzlerce yaralı...
Beyaz Saray Dragonfly'dan tedirgin

Beyaz Saray Dragonfly'dan tedirgin

​Çin için geliştirilen arama motoru Google ile Beyazsaray'ı karşı karşıya getirdi.

INTERPOL başkanı kayıp

INTERPOL başkanı kayıp

​29 Eylül'den beri ortada yok, soruşturma başlatıldı.

Gündeme geldiğitek konu: Hakaret

Gündeme geldiğitek konu: Hakaret

Şengör: Biz cahil bir milletiz, Yıldırım Bayezid enayi...
Bahçeli affetmedi

Bahçeli affetmedi

MHP'nin Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alındı.
Geriye hikayeleri kaldı

Geriye hikayeleri kaldı

Şehit düşen askerlerimizden arda kalanlar...
Fezlekeleri hazır

Fezlekeleri hazır

Başsavcılık, 12 HDP'li 3 CHP'li vekile fezleke düzenledi.
7 ay sonrageri döndüler

7 ay sonrageri döndüler

Eylül ayında 112 milyon dolarlık alım yaptılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.