Vistajet Türkiye pazarına güveniyor

İlk ve tek küresel havacılık şirketi olan VistaJet, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısı ile Türkiye'de ve Avrupa'da 2018'in ilk yarısında kaydettiği gelişmeleri ve sonuçları açıkladı. Uçuş sayısını bir önceki yıla göre yüzde 21 artırırken şirket, amiral gemisi olan program üyesi sözleşmelerini geçen yıla göre ikiye katladı. Müşterilerinin uçuş ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla saat satın almaları nedeniyle, Avrupa iş havacılığı sektörünün aldığı genel sonuçların üstüne çıktı.
ÖZEL JET TALEBİ ARTTI
Vistajet Avrupa Başkanı Philippe Scalabrini, VistaJet’in, 2018'in ilk yarısında, Türkiye varışlı ve çıkışlı uçuş sayısında, yüzde 82 oranında bir artış gerçekleştirdiğini, bu artışın en önemli nedenleri arasında ise özel havacılığın rahatlığı, kolaylığı ve faydalarının yanı sıra kişi ve kurumların uçak sahipliğinden uzaklaşarak, maliyetleri düşürme ve varlık risklerini azaltma eğilimleri bulunduğunu belirtti. Uzun yolculuklar ve daha büyük kabinlere olan talebin artmasıyla birlikte VistaJet, yılın ilk yarısında uçuş saatini yüzde 58 oranında artırdı.
TÜRKİYE’NİN BÜYÜME POTANSİYELİ YÜKSEK”
Türkiye'nin büyüme potansiyeli ve dünyadaki konumlandırma ücretlerini kaldıran ilk ve tek küresel operatör olarak VistaJet’in Avrupa Başkanı Scalabrini, VistaJet’in müşterilerinin her zaman ve her yerde, Türkiye’ye ve Türkiye’den sorunsuz bir şekilde bağlanmalarını sağlayacağını belirtirken, mevcut trendlerin sürmesi halinde 2018 yılının ikinci yarısında da önemli sonuçlar beklediklerini söyledi.
“TÜRKİYE İLE PAYLAŞMAKTAN MUTLUYUZ”
Güncel bilgileri Türkiye ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirten VistaJet Avrupa Başkanı Philippe Scalabrini ayrıca “VistaJet, iş liderleri için değerli bir teklif ve uçak sahipliği için bir alternatif sunuyor. Küresel seyahat için artan talep ile bölgedeki müşteri tabanımızda sürekli bir artış öngörüyoruz. Yeni paylaşım ekonomisi çevresinde hizmetler üreterek sektöre liderlik ediyoruz ve müşterilerimize benzersiz bir global hizmet sunmak için sürekli çaba sarf ediyoruz” dedi.
- 9 ayda 164 milyon yolcu uçtu
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, eylül ayına ilişkin havayolu, uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, eylülde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 5,2 azalışla 79 bin 813, dış hatlarda ise yüzde 7,1 artışla 68 bin oldu. Aynı ayda üst geçiş trafiği yüzde 12,2 artışla 43 bin olarak gerçekleşti. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte yüzde 2,6 artarak 190 bin 873’e ulaştı. Eylül sonu gerçekleşmelerine göre ise 9 ayda hizmet verilen toplam uçak trafiği ise üstgeçişler dahil geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artışla 1 milyon 551 bini geçti. Toplam yolcu trafiği da direkt transit dahil yüzde 11,4 artışla 163 milyon 987 bine, yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise yüzde 10,2 artışla 2,9 milyon tona ulaştı.