Vistajet Türkiye pazarına güveniyor

İlk ve tek küresel havacılık şirketi olan VistaJet, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısı ile Türkiye'de ve Avrupa'da 2018'in ilk yarısında kaydettiği gelişmeleri ve sonuçları açıkladı. Uçuş sayısını bir önceki yıla göre yüzde 21 artırırken şirket, amiral gemisi olan program üyesi sözleşmelerini geçen yıla göre ikiye katladı. Müşterilerinin uçuş ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla saat satın almaları nedeniyle, Avrupa iş havacılığı sektörünün aldığı genel sonuçların üstüne çıktı.

ÖZEL JET TALEBİ ARTTI

Vistajet Avrupa Başkanı Philippe Scalabrini, VistaJet’in, 2018'in ilk yarısında, Türkiye varışlı ve çıkışlı uçuş sayısında, yüzde 82 oranında bir artış gerçekleştirdiğini, bu artışın en önemli nedenleri arasında ise özel havacılığın rahatlığı, kolaylığı ve faydalarının yanı sıra kişi ve kurumların uçak sahipliğinden uzaklaşarak, maliyetleri düşürme ve varlık risklerini azaltma eğilimleri bulunduğunu belirtti. Uzun yolculuklar ve daha büyük kabinlere olan talebin artmasıyla birlikte VistaJet, yılın ilk yarısında uçuş saatini yüzde 58 oranında artırdı.

Philippe Scalabrini

TÜRKİYE’NİN BÜYÜME POTANSİYELİ YÜKSEK”

Türkiye'nin büyüme potansiyeli ve dünyadaki konumlandırma ücretlerini kaldıran ilk ve tek küresel operatör olarak VistaJet’in Avrupa Başkanı Scalabrini, VistaJet’in müşterilerinin her zaman ve her yerde, Türkiye’ye ve Türkiye’den sorunsuz bir şekilde bağlanmalarını sağlayacağını belirtirken, mevcut trendlerin sürmesi halinde 2018 yılının ikinci yarısında da önemli sonuçlar beklediklerini söyledi.

“TÜRKİYE İLE PAYLAŞMAKTAN MUTLUYUZ”

Güncel bilgileri Türkiye ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirten VistaJet Avrupa Başkanı Philippe Scalabrini ayrıca “VistaJet, iş liderleri için değerli bir teklif ve uçak sahipliği için bir alternatif sunuyor. Küresel seyahat için artan talep ile bölgedeki müşteri tabanımızda sürekli bir artış öngörüyoruz. Yeni paylaşım ekonomisi çevresinde hizmetler üreterek sektöre liderlik ediyoruz ve müşterilerimize benzersiz bir global hizmet sunmak için sürekli çaba sarf ediyoruz” dedi.

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