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Ekonomi VitrAnın çocuk koleksiyonuna dünyacaünlü iFten 23 Nisan hediyesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

VitrA’nın çocuk koleksiyonuna dünyaca ünlü iF’ten 23 Nisan hediyesi

VitrA’nın Sento Çocuk banyo koleksiyonu, Good Design’ın ardından, tüm dünyada sıra dışı tasarımın simgesi kabul edilen iF’ten de ödül aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
VitrA’nın çocuk koleksiyonuna dünyaca ünlü iF’ten 23 Nisan hediyesi
VitrA çocuk koleksiyonu

VitrA İnovasyon Merkezi’ndeki Ergonomi Laboratuvarı’nda yürütülen test çalışmalarıyla, 3-4 ve 5-6 yaş grubundaki çocukların cinsiyet, boy, kilo ve diz yükseklikleri dikkate alınarak geliştirilen Sento Çocuk banyo koleksiyonu, iF Design Award 2021 ödülünü almaya hak kazandı. Çocuklar için ergonomi, hijyen ve güvenliği öne çıkaran banyo çözümlerini bir arada sunan koleksiyon, ürün ve tasarım kalitesi açısından dünya çapında mükemmelliğin sembolü olarak kabul edilen iF’ten VitrA’ya verilen 25. ödül oldu. Sento Çocuk, yılın başında da dünyanın en eski ve saygın tasarım yarışmalarından Good Design'den ödülle dönmüştü.

Dünyaca ünlü tasarım ödüllerine sahip

1953’ten bu yana düzenlenen iF Design Award’a bu yıl 52 ülkeden yaklaşık 10 bin başvuru yapıldı. iF tarihinde bir rekora işaret eden başvurular, 21 ülkeden 98 kişilik uluslararası jüri tarafından yenilikçilik, fonksiyonellik, estetik ve çevre sorumluluğu gibi kriterlerle çevrimiçi ortamlarda değerlendirildi. Bugüne kadar 25 iF ödülü almaya hak kazanan VitrA’nın ürünleri ayrıca; EDIDA, Design Innovation, Design Plus, Good Design, Iconic Awards, Interior Innovation, PlusX, Red Dot ve Wallpaper gibi dünyaca ünlü tasarım ödüllerine sahip.

Yeni başlayanlara özel banyo çözümleri

VitrA, Sento Çocuk banyo koleksiyonunu geliştirirken, çocukların tuvalet konusundaki davranışlarını ve banyoya dair ihtiyaçlarını, uzman görüşleri eşliğinde değerlendirdi. Bir banyoyu çocuklara uygun kılan ergonomik özellikler belirlendikten sonra, tercih edecekleri renk ve tasarımlar kullanılarak Sento Çocuk koleksiyonu yaratıldı.Ergonomi, hijyen ve güvenliği öne çıkaran ögeleri bir araya getiren Sento Çocuk, renk ve boyut çeşitliliğinin yanı sıra, farklı yaş grupları için sunulan yükseklik seçeneklerini tek bir formda buluşturuyor.

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