Yabancı turistte yüzde 24 artış

Türkiye turizminde Avrupalı turistin dönüşüyle yaşanan hareketlilik turizmcinin yüzünü güldürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısının Nisan’da yüzde 24 arttığını söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy

EN FAZLA ALMANYA’DAN

Ersoy Nisan verilerine göre en büyük yabancı ziyaretçi artışının yüzde 48 ile Almanya’dan yaşandığını söyledi. Ersoy sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’yi Nisan ayında en çok ziyaret eden Almanları yüzde 34 artış ile ikinci sırada Ruslar ve yüzde 31 artış ile de üçüncü sırada İngilizler izliyor.” Öteki taraftan Millî Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladıklarını duyurdu.

OKULLARIN 2019-2020 TATİL PROGRAMI DEĞİŞTİ

Oya Narin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamasında Nisan ve Kasım’da birer haftalık ara tatil olacağını açıkladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, ara tatil düzenlemesinin turizm açısından çok önemli bir atılım olduğunu ifade etti. Narin, “Sektörümüzce uzun yıllardır dile getirilen, derneğimizin son iki yıldır temas ve girişimlerinde gündemde tuttuğu bu düzenleme için Bakan Ersoy’a ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.