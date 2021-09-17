Ekonomi Yabancı yatırım hız kazanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yabancı yatırım hız kazanacak

Türkiye’ye yönelik uluslararası yatırımlar yeniden ivme kazanacak. CEO Platformu İcra Kurulu Başkanı Haldun Pak, “Önümüzdeki dönemde Çin de dahil olmak üzere çok sayıda ülkeden Türkiye’ye yönelik yatırım için adımlar atılacaktır. Türkiye, salgın dönemiyle birlikte alternatif üretim merkezi haline geldi ve bu durum ülkeyi çok avantajlı kılıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yabancı yatırım hız kazanacak
Fotoğraf: Arşiv

Üst Düzey Yöneticiler Derneği (CEO Platformu) İcra Kurulu Başkanı Haldun Pak, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya’da faaliyet gösteren şirketlerde görev alan üst düzey yöneticileri (CEO) bir araya getiren CEO Platformu’nun faaliyetleri ve ülke ekonomisine ilişkin beklentilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Haldun Pak
Haldun Pak

BU ÖNEMLİ FIRSATI DEĞERLENDİRMELİYİZ

  • Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini paylaşan Pak, Türk ekonomisinin ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüdüğünü ve böylece dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olduğunu vurguladı. Aşılanmanın henüz yoğunlaşmadığı bir dönemde bu büyüme oranının oldukça değerli olduğunu vurgulayan Pak, şunları kaydetti: “Aşılanmanın dünya çapında yaygınlaşmaya başlamasıyla piyasalarda bir açılma bekleniyor. Türkiye’yi burada avantajlı kılan en önemli faktörlerin başında ‘alternatif üretim merkezlerinden birine dönüşmesi’ geliyor. Bu anlamda fırsatları doğru değerlendirirsek yıl sonunda büyüme oranımız yüzde 10’a kadar çıkabilir. Bu durum salgının getirdiği bir artı olarak söylenebilir. İhracatımız ön plana çıkıyor. Döviz kurlarının yükselmesine bağlı olarak üretim maliyetlerinin yurt dışına göre düşmesi bize ihracatın kapısını daha da aralamıştır.”

ÇİN YATIRIMA GELİYOR

Yatırımların artacağına dair hemen hemen tüm üst düzey yöneticilerin kendisiyle aynı görüşte olduğunu aktaran Haldun Pak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Önümüzdeki dönemde Çin de dahil olmak üzere çok sayıda ülkeden Türkiye’ye yönelik yatırım için adımlar atılacaktır. Türkiye’nin jeopolitik konumu bir kere daha anlaşıldı ki dünya için çok stratejik bir noktada. Türkiye, son 10 yılda büyük ivme yakaladı. Özellikle teknolojik altyapı anlamında son derece büyük bir yol katettik."

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