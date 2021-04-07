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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yağışlar bereket olsun

Yağışlar bereket olsun

Kuraklıkla artan küresel gıda fiyatlarına karşı bahar yağmurları umut oldu. Fındık üreticisi Giresun ve Trabzon ile bitkisel yağda önemli başarı sağlayan Afyonkarahisar’ın aldığı yağışlar martta yüzde 80 arttı. Çayda 30 ülkeye ihracat yapan Rize, metrekareye 190 milimetreyle en fazla yağış alan şehir oldu.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Yağışlar bereket olsun
Fotoğraf: Arşiv

Şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki yükselişle son 7 yılın zirvesine çıkan küresel gıda fiyatlarının hız kesmesi noktasında bahar yağmurları umut oldu. Yağışların azaldığı sonbahar ve kış aylarının ardından mart ayı yağışları yüz güldürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye genelinde mart ayı yağışları, normalin ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Yağışlarda normaline göre yüzde 33, Mart 2020’ye göre yüzde 9 artış meydana geldi. Fındığın en çok yetiştiği bölgelerden Giresun, Trabzon’la birlikte, Orta ve Batı Karadeniz sahil kesimi, İzmir’in doğusu, Manisa, Konya, Kırşehir, Aksaray, Kahramanmaraş, Ağrı ve Erzurum çevreleri ile Van Gölü’nün güneyi ise yağışlarda normaline göre yüzde 80’den fazla artış gösteren yerler oldu. Yağışlı gün sayıları Muğla, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde 10 günün altında, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Samsun, Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz sahil kesiminde yer yer 20 günün üzerinde gerçekleşti.

9 MİLYON DOLAR

  • Türkiye’de çay denilince ilk akla gelen ve 30 ülkeye yılda yaklaşık 9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Rize en fazla yağşı alan ilk oldu. Verilere göre, mart ayında en fazla yağış metrekareye 190 milimetre ile Rize’de, en az yağış 48 milimetre ile Şanlıurfa’da kaydedildi. Yağışlarda normaline göre en fazla azalma ise yüzde 33 ile Mardin’de oldu. Genel Müdürlüğün verilerine göre, Marmara Bölgesi’nde yağışlar normaline göre yüzde 30, Mart 2020’ye göre yüzde 94 arttı.

Ege Bölgesi’nde de yağışlarda normaline göre yüzde 26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artış görüldü. Yağışlar, Akdeniz Bölgesi’nde de normaline göre yüzde 20, geçen yılın mart ayına göre yüzde 7 artış gösterdi. İç Anadolu Bölgesi’nde yağışlar normaline göre yüzde 52, 2020 yılı mart ayı yağışlarına göre yüzde 55 artış kaydetti.

GÜNEYDOĞU’DA YÜZDE 56 DÜŞÜŞ

  • Karadeniz Bölgesi ise yağışların normaline göre yüzde 63, geçen yılın mart ayına göre yüzde 82 arttığı bölge olarak öne çıktı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlar normaline göre yüzde 34 artarken, Mart 2020’ye göre yüzde 22 azaldı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise yağışlar, normaline göre yüzde 14, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 azalış gösterdi.

Kırklareli ve Mardin'de düşük

Yağışlar, Muğla, Antalya ve Kırklareli’nin batı kesimlerinde azaldı. Böylelikle bitkisel yağ üretiminin merkezi konumundaki Afyonkarahisar, kayısının anavatanı Malatya, toprak ürünlerinde öne çıkan Hatay, hububat ve yağlı tohumda önemli başarı elde eden Şanlıurfa ve Mardin’in çevreleri, mevsim normallerine göre yağışlar yüzde 20’den fazla azaldı. Türkiye yaş sebze ve meyve ihracatını yüzde 25’inin gerçekleştiği ve sadece bu yılın ilk üç ayında 212 milyon dolarlık ihracat yapan Antalya da yağışın azaldığı bölgeler arasında yer aldı.

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