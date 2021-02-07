Yasaklar işe yaradı: Hamsi boyları uzadı fiyatları yarı yarıya düştü

İstanbul’un doğusundan Kocaeli sınırına kadar uzanan alan, uygulanan kısmi hamsi yasağının ardından yeniden avlanmaya açıldı. Yasaklar neticesinde boyu 12 cm’ye ulaşan hamsi, 25-30 TL arasında alıcı buluyor.

Karadeniz’de bulunan hamsilerin avlanabilir boyun altında olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırlarında kısmı hamsi yasağı getirilmişti. 8 Ocakta başlayan yasak geçtiğimiz günlerde son bularak avlanmaya başlanılmıştı. Yaklaşık bir aydır avlanmayan hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü. Normalde ortalama 9 cm uzunluğunda olması gereken hamsinin 12 santime ulaştığı görüldü. Kilosu 25-30 TL arasında değişen hamsilere vatandaş da ilgi gösteriyor.

FOTOĞRAF 13 Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altında ve et verimlerinin de düşük olduğu tespit edildi. Bakanlık, gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarının olumsuz etkilememesi için İstanbul Boğazının tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda 8 Ocak tarihinden itibaren her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığına 10 gün süreyle yasak getirdi. Bakanlık bu süreyi iki kez 10’ar gün daha uzatarak 1 aya tamamladı. EK TEDBİRLERLE AV YENİDEN BAŞLADI <br> <br> Bakanlık, 1 aylık yasağın ardından ek tedbirlerle hamsi avına yeniden izin verdi. Bu gece yarısından itibaren yasağın kalkmasıyla birlikte Karadeniz’de balıkçılar ‘vira bismillah’ diyerek denize açıldı. Devreye alınan ek tedbirler kapsamında denize açılmadan önce balıkçılar, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yazılı beyanda bulundu, denize açılan av teknelerine ise nezaret etmesi için en az bir görevli verildi. Görevlilerin nezaretinde avlanan hamsiler, kentlerde belirlenen 2 noktadan karaya çıkarılarak, boy denetiminden sonra balık haline sevklerine izin verilecek. Hamside 9 santimetrenin altında avlanma ise yapılamıyor. ‘PALA MUSTAFA’ TEKNESİ İLE AÇILDILAR <br> <br> Rize’de 1 aydır bekleyişlerini sürdüren ‘Pala Mustafa’ adlı tekne kaptan ve personeli yasağın kalkmasının ardından gece yarısı limandan denize açıldı. Kaptan Mustafa Kuru ve 25 mürettebatı, 30 metrelik tekne ile açıldıkları denizde radarda hamsi sürülerini aradı. ‘KUTU KUTU HAMSİLERLE DÖNECEĞİZ’ <br> <br> Kaptan Kuru yasağın kalkmasıyla yeniden denize açılmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, Gece saatler 00.00’ı gösterdiğinde ‘vira bismillah’ dedik, hamsi avı için denize açıldık. Bugünü bekliyorduk, inşallah bereketle başlarız. Cihazlardan numuneleri görüyoruz. Rize çevresinde bu gece avımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Ağımızı saracağız ve inşallah kutu kutu hamsilerle limana döneceğiz” dedi. Hamsi sürülerinin radarda belirmesi ile harekete geçen balıkçılar, ağları sessizce denize bıraktı. Sürüyü ağın içerisine alan balıkçılar, 1 saatte ağları toplayarak tekneye çekti. Güç gerektiren sürecin ardından, gece boyu birkaç deneme daha yapan balıkçılar, teknelerini hamsi ile doldurdu. Karadeniz’de ‘ek tedbirlerle’ hamsi avı yeniden başladı Karadeniz’de ‘ek tedbirlerle’ hamsi avı yeniden başladı Karadeniz’de ‘ek tedbirlerle’ hamsi avı yeniden başladı Karadeniz’de ‘ek tedbirlerle’ hamsi avı yeniden başladı Karadeniz’de ‘ek tedbirlerle’ hamsi avı yeniden başladı Karadeniz’de ‘ek tedbirlerle’ hamsi avı yeniden başladı Tarım ve Orman Bakanlığınca yasal avlanabilir boy uzunluğu olan 9 santimin altındakilerin oranının artması nedeniyle yasaklanan hamsi avı, bir aylık aranın ardından getirilen ek tedbirlerle yeniden başladı. Gece yarısından itibaren yasağın kalkmasıyla birlikte 'vira bismillah' diyerek Karadeniz'e açılan balıkçılar, hamsi avladı.

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“Hamsinin yok olmasının önüne geçtiler”

Balıkçı Kenan Balcı hamsi yasağının amacına ulaştığını söyledi. Yasaktan önce hamsi boylarında ciddi bir düşüş olduğunu belirten Balcı, "Yasaktan önce hamsinin boyu 5 santime kadar düşmüştü ancak yasaktan sonra 12 santime kadar çıktı. Umarım bol bol çıkar, bizde ucuz ucuz satarız. Müşteriler hamsiye kavuştu. Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum, tam zamanında müdahale ederek hamsinin yok olmasının önüne geçtiler. Şimdi küçük derin sulara gitti, büyük hamsiler kıyıya yaklaştı. Tezgahlarda fiyatlar 25-30 TL arasında değişiyor. Zamanla inşallah fiyatlar da düşecektir” dedi.

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FOTOĞRAF 10 Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’de avlanan hamsinin avına, yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle 8 Ocak 2021 itibari ile ilk kez 10 gün süreyle yasak getirdi. Bakanlık, hamside istenilen büyümenin olmaması nedeniyle 10’ar günlük süreyle iki kez daha uzattı. Karadeniz’de uzmanlar ve balıkçılar av yasağı süresinin uzatılmasının hamsi boyunun istenen seviyeye gelmesine olumlu katkı sağlayacağı görüşünde birleşiyor. Hamsi avına kota getirilmesi, yıllık hamsi avı kotasını dolduran balıkçıların da sezonu kapatması istendi. KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, hamsi avı yasağının uzatılmasının 1 yıllık yasağa zemin oluşturması açısından önemli bulduğunu söyledi. Av baskısı nedeniyle hamsi stokundaki azalmaya Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sessiz kalmadığını belirten Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, Karar doğrudur ve kesinlikle faydalı olacaktır. Yaklaşık 3 yıldır hamsi avının 1 yıl süreyle yasaklanmasını savunuyordum. Bakanlık av verilerine bakarak hamsi stoku üzerinde aşırı bir av baskısı olduğunu gördü ve buna daha fazla sessiz kalmadı. Bu açıdan mutluyuz. Yasaklar bu şekilde uzatılmaya devam ederse şubat ayının ortalarına denk gelecek. Bu da doğal olarak hamsi av sezonunun neredeyse sonu demek olacak. Hamsi avcılığı belki de bu yıl yapılmayacaktır” dedi. Karadeniz’de hamsi avının geçmişte istilacı bir tür yüzünden yasaklandığını belirten Dinçer, “Daha önce 1989-1990 yıllarında hamsi stoklarında çok ciddi bir düşüş olmuştu, ama nedeni farklıydı. ‘Mnemiopsis leidyi’ denilen bir istilacı tür, gemiler aracılığıyla bizim denizlerimize taşınıp, hamsinin doğal besini olan ‘zooplankton’ mikroorganizmasını yiyip tükettiği için hamsi stokunda çöküş yaşanmıştı. O zaman 2 yıl üst üste hamsi avı yasaklanmıştı. Sonrasında stok tekrar toparladı ve avcılık devam etti. O dönem yaşanan istisnai bir durumdu. Şu anda biz farklı iki durumla karşı karşıyayız. Birisi aşırı avcılık, diğeri de iklim değişikliği. Balıkta giderek artan bir büyüme söz konusudur. Büyük bireyler daha yavaş büyür. İnsanlarda da balıkta da böyledir. 7 santimetrelik bir hamsi 1 yılda 3 santimetre büyüyecek, bu da ayda yaklaşık 3 milimetreye tekabül ediyor. Yani hamside, 10 günde 1 milimetrenin altında bir büyümeden söz edebiliriz” diye konuştu. Avrupa’da denizlerde avcılıkta kota uygulamasının olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Dinçer, “Alaska’da yengeç avcılığı yapılıyor ve orada kota avcılığı uygulanıyor. Bizde de kota orkinosta var ama hamside de olabilir. 30 tane tekne hamsi avlıyorsa, her tekneye belirli bir kota verilmeli ve bu kota dolunca sezonu kapatmalı. Sonrasında avcılık yapsa da pazara götürüp satamayacak ifadelerini kullandı. Hamsi avı yasağının sürmesi nedeniyle Trabzon’da balıkçı tezgahları da boş kaldı. Balıkçı esnafından Turgay Memiş, vatandaşların hamsi sorduğunu söyleyerek, “Sezon başladığında beri hamsi ince çıktı. Devlet buna da el koydu ve yasakladı. Yasak gelmesi iyi oldu. Hamsinin 10 günde büyüyeceğini zannetmiyorum ama inşallah büyür. Vatandaş da hamsi yer. Şu an hamsi yok, olanlar da İstanbul tarafından birkaç kez geldi” dedi. Yakup Bektaşoğlu da, “Hamsi ince olduğu için vatandaş mağdur oluyordu. Bu yüzden yasaklar geldi ve yasakların gelmesi bence çok güzel oldu. İnsanlar hamsiye hevesli. Trabzon halkı devamlı hamsi istiyor ama gelirse verebiliriz. Deniz hamsi vermediği gibi çıkan da çok ince çıkıyor. Biraz daha iri olsa vatandaş memnun olur. Bizim de onların da yüzü güler” diye konuştu. Karadeniz'de hamsi avına kota önerisi: 1 yıl yasaklansın Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, hamsi avına 3'üncü kez 10 günlük yasak getirilmesinin doğru bir uygulama olduğunu belirterek, kota önerisinde bulundu. Prof. Dr. Dinçer, “30 tane tekne hamsi avlıyorsa her tekneye belirli bir kota verilmeli ve bu kota dolunca sezonu kapatmalı” dedi. Dinçer ayrıca, hamsi avı yasağının uzatılmasının 1 yıllık yasağa zemin oluşturması açısından önemli bulduğunu söyledi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, hamsinin yasal avlanılabilir boy uzunluğunun altında avlanma oranının artması üzerine, Karadeniz'de hamsi avını 28 Ocak’a kadar yasakladı. Av yasağı ile birlikte tezgahlar kilosu 25 liradan satılan şoklanmış hamsilere kaldı. Hamsi avına getirilen yasağın ardından da en çok istavrit, mezgit, sargan, somon, çipura ve levrek tercih ediliyor. Tezgâhlarda istavrit 30-40 lira, mezgit 20 - 60 lira arasında fiyatları değişirken, sargan 40, somon 35, çipura 45, çinekop, levrek ve barbun 60 liradan satışa sunuluyor. Balıkçı Süleyman Hamzaoğlu şoklanmış hamsinin rağbet görmediğini söyleyerek, “Gelen herkes hamsiyi soruyor. Şoklanmış hamsiler artık av yasağından dolayı tezgâhlarda olduğu için ucuzda olsa rağbet görmüyor. Trabzon insanı genellikle hamsi sonrasında istavrite yöneliyor. Diğer çeşit balıkları tezgâhlarımıza yerleştirdik. Onları satışa sunuyoruz. Bir ara Bulgaristan sınırından geldi hamsi ama o da pek rağbet görmedi. Bizde tezgaha artık koymuyoruz” diye konuştu. Balık haline balık almaya gelen Serkan Akyüz tezgahlarda balık fiyatlarının her geçen gün arttığını söyledi. Akyüz, “Bazı tezgahlarda da ince balık, iri balık diye ayrım yapılmış ona göre fiyat etiketi konuluyor. Hamsi ilk tercihimizdi ama şoklanmış olduğu için hamsiyi almak itemiyoruz. Bekleyeceğiz hamsinin tekrar gelmesini” şeklinde konuştu. Hamsi olmadığı için çeşit balıkları tercih ettiğini belirten Taci Tozlu ise, “Balıklar çok güzel. Çeşit balıklar taze. Hamsi ilk tercihimizdi bu aylarda ama çeşit balıklara yöneldik artık. Hamsiyi dört gözle beklerken şimdilik soframıza çeşit balıkları koyuyoruz. Karadeniz’in can damarı hamsi” dedi. Hamside av yasağından sonra en gözde istavrit ve mezgit oldu Karadeniz'de hamsi avına getirilen yasağın ardından balıkseverler, en çok istavrit, mezgit ardından da sargan, somon, çipura ve levreği tercih ediyor. Tezgâhlarda istavrit 30-40 lira, mezgit 20 - 60 lira arasında fiyatları değişirken, sargan 40, somon 35, çipura 45, çinekop, levrek ve barbun 60 liradan satışa sunuluyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 14 Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan karasularda hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar, yasak bölge dışında kalan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada bölgesi açıklarında avlanıyor. Rusya'da havaların soğumasıyla kaçan hamsinin, Karadeniz'de, Bulgaristan üzerinden İğneada'ya akın etmesi üzerine İstanbul, Trabzon, Samsun, Ordu, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ gibi birçok ilden onlarca balıkçı teknesi de bölgeye geldi. İğneada'da denize açılan balıkçı teknelerinin hemen hepsi ağlarına takılan tonlarca hamsi ile limana döndü. Avlanan balıklar ise İğneada Limanı'ndan kamyonlara yüklenip, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. 3 günde hamsi fiyatları da 35 liradan 15 liraya kadar düştü. Balıkesir'den avlanmak için İğneada'ya gelen ve yaklaşık 7,5 ton hamsi yakalayan Seyfettin Kara, denizden bol çıkan hamsinin fiyatının 15 liraya düştüğünü söyledi. Vatandaşın bol bol hamsi yiyeceğini belirten Kara, Hamsi bol, fiyatlar halk için uygun. Kasası 100 ve 130 lira arasında satılıyor. Hamsi fiyatları düştü. Vatandaşa kilosu 15- 20 liraya gelir. Halkımız bol bol hamsi yesin dedi. Tekirdağ'dan gelerek denize açılan Eyüp Yiğiter, bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı vatandaşın hamsi satın almadığını söyledi. Vatandaşın hamsi yemediğine dikkat çeken Yiğiter, Hamsi düne göre bugün denizden az çıktı ama halkımıza sevk edecek kadar tutuldu. Bazı yanlış anlaşılmalar var. Su Ürünleri Genel Müdürümüz de açıkladı, hamsi balığının avlanma yasağı yok. Ama Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bir bölgede olan ince hamsiyi koruyabilmek için 10'ar günlük periyotlarla önlem aldı. İstanbul Boğazı'ndan İğneada'ya kadar olan bolümde avlanma yasağı yok. Marmara Denizi'nde avlanma yasağı yok. Ege'de avlanma yasağı yok. Halkımız bunu yanlış anladı, hamsinin yasak olduğunu düşündü ve hamsi yemiyor dedi. Havaların soğuk olduğu Rusya'dan hamsinin kaçarak Türkiye'ye geldiğini, bu nedenle sınırda hamsi bolluğu yaşandığını anlatan Yiğiter, Rusya'da havaların soğumasıyla Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan hamsi, şu anda bol miktarda üç gündür tutuluyor. Satışı 30- 35 lira olan hamsi 15 liraya kadar düştü. Ama halkımız şoklu balıktır, düşüncesiyle almıyor. Şu anda hamsi çok kaliteli ve çok ucuzladı, yemelerini tavsiye ediyorum. Tezgahlarda 10- 15 liraya düştü, alma ve yeme zamanı. Bugün bu teknede 20 ton hamsi yakaladık. Burada 100'e yakın tekne var ve her tekne 20 ton değil, 10 ton tutsa çok büyük bir potansiyel oluşuyor. Bunu değerlendirmek lazım, bunun düzeltilmesini istiyoruz. Hamsi yasağı yok ülkede ve bize bu gıda lazım diye konuştu. Hamsinin yanlış anlaşılmadan dolayı çok ucuza satıldığını ifade eden balıkçı Selim Karaduman ise Denizde balık çok, onun için balıkçımız rahat. Ama yanlış anlaşılmadan dolayı dün hamsi çok ucuza gitti. Bu bölgede hamsi avlamak serbest. Marmara'da serbest, doğusu yasak. Bunun için yanlış anlaşılmaktan dolayı fiyatlarımızda kırıklık var şeklinde konuştu. Burada hamsi avı serbest: Balıkçılar İğneadaya akın etti Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinden Karadeniz'e açılan balıkçılar, tonlarca hamsi avlayıp, limana döndü. Hamsi avının serbest olduğu bölgede avlanan balıkçılar, yakaladıkları balıkları kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderirken, hamsi fiyatları da 25 liradan 15 liraya kadar düştü. BiP'te paylaş

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