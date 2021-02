Yasaklar işe yaradı: Hamsi boyları uzadı fiyatları yarı yarıya düştü

Zenginin de fakirin de hamsi tüketebileceğini dile getiren Kul, Vatandaşımızın ucuz hamsi yiyebilmesi için çalışıyoruz. Her tekne boyutuna göre kasa kasa balık avlıyor. 500 kasadan 1500 kasaya kadar balık tutabiliyor. Bu balıklar buradan İstanbul'a gidiyor, oradan da Türkiye'nin her yerine sevkiyatı yapılıyor. Şu an balığın fiyatı arz ve talebe göre değişiyor. Kilogramı 15 liradan satılıyor. diye konuştu.