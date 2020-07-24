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Ekonomi Yatırım pandemi dinlemiyor Lüks konsepte yeni yorum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırım pandemi dinlemiyor: Lüks konsepte yeni yorum

Pandemi sürecinin etkilerine rağmen, Türkiye ekonomisinde yatırımlar hız kesmiyor. İçinde bulunulan şartlarda bile ülkemizin potansiyelini bildiklerini belirten DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, “Arsa bedeli dahil olmak üzere 500 milyon TL’yi aşan yatırıma imza atmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Pandemi döneminin olumsuzluklarını gidermeye çalışan Türkiye ekonomisinde yeni yatırım ve işbirliği haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak ülkemizin gözde turizm bölgesi Bodrum'un markasına daha da değer katacak bir adıma atıldı. Deniz GYO, turizm başta olmak üzere birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Kaya Holding ile ilk projesi Le Chic Bodrum için iş birliği gerçekleştirdi. Şirket açıklamasına göre, Deniz GYO'nun villa, rezidans ve otel bölümlerinden oluşan ve ilk karma projesi olan Le Chic Bodrum'un işletilmesi konusunda, Kaya Palazzo oteller zinciri ile mutabakat sağlandı.

Tanju Kaya - Burak Kaya

TÜRKİYE'YE İNANIYORUZ

Anlaşmaya ilişkin düzenlenen imza töreninde konuşan Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, Deniz GYO olarak Bodrum'da ilk karma projeleri Le Chic Bodrum'u hayata geçirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi. Küresel salgın nedeniyle ekonomik koşulların zorlaştığı dönemden geçmelerine rağmen değer oluşturan projeye ara vermediklerini ve nihayete erdirdiklerini anlatan Kaya, Türkiye'ye inandıklarını ve ülkenin potansiyelini bildiklerini vurguladı.

BODRUM’A DEĞER KATAR

Kaya, arsa bedeli dahil olmak üzere 500 milyon lirayı aşan yatırım tutarıyla Bodrum'un en iddialı projelerinden birine imza atmanın gururunu yaşadıklarını kaydederek "Turizm alanında büyük tecrübeye sahip Kaya Holding, yaptığımız anlaşma ile hem Kaya Palazzo Hotel'i hem de tesisin tamamının işletmesinden sorumlu olacak. Böylece Le Chic Bodrum'daki villa ve rezidansların sakinleri de Kaya Palazzo’nun ayrıcalıklı hizmetinden yararlanabilecek. Yeşil ve çevreci mimariyi geliştirdiğimiz Le Chic Bodrum’da, güneş enerjisi kullanımından elektrikli araç şarj istasyonlarına kadar her ayrıntı düşünülmüş durumda" dedi.

Lüks konsepte yeni yorum

  • Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ise, projede üst segment markaları Kaya Palazzo ile Girne, Belek ve Kartalkaya’dan sonra şimdi de Bodrum’da hizmet vereceklerini bildirdi. Kaya, “Kaya Palazzo markasıyla misafirlerimize sunduğumuz hizmet kalitesini, sağladığımız güven duygusu ve hissederek yaşanan lüks bugün bu projeye adını veren unsurlardan sadece birkaçı oldu” ifadesini kullandı. Otel bünyesinde sundukları hizmetlerin site rezidans ve villalarında tatil yapan misafirlerin kullanımına da açık olacağını anlatan Kaya, bu konseptin Bodrum’da bir ilk olduğunu aktardı. Kaya, “Kaya Palazzo’nun üstün hizmet kalitesiyle birlikte misafirlerimizi 200 metrelik doğal kumsalı ve özel koyu ile Bodrum’da ev konforunda 4 mevsim hiç bitmeyen bir tatil bekliyor” açıklamasında bulundu. İmza töreninde, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Mehmet Çitil ve Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doruk Kaya da hazır bulundu.

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