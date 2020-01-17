Yavuz'un yeni sondaj rotası Lefkoşa-1 hattı: Bugün hareket edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Yavuz sondaj gemisinin bugün yeni görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edeceğini bildirdi.

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de devam eden kaynak arama çalışmalarına yönelik sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Bakanlığa bağlı ekiplerin Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine yönelik destek konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını aktaran Dönmez, "Üçüncü gemiyle ilgili alternatifleri değerlendiriyoruz. Mevcut durumda faaliyet gösteren gemilere bir sondaj gemisinin daha ilave edilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Doğu Akdeniz şu anda yoğun çalıştığımız yerlerden biri ama, geçmişte Karadeniz'de yapılan çalışmalar vardı. Orada da sondaj çalışmalarına devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİ Yeni hamle 3. sondaj gemisi

Dönmez, arama ve sondaj faaliyetlerinin devam ettiğini ve ihtiyaç durumunda üçüncü ülkelerle de sondaj faaliyeti yürütebileceklerine işaret ederek şöyle konuştu:

"Kendi personelimiz, imkanlarımız, teçhizat ve donanımımızla sondaj ve arama faaliyetleri yapmaya başladık. Bu alanda önemli birikim kazanmış olduk. Şu anda Fatih ve Yavuz gemilerimiz var. Görevini tamamlayarak 1-2 hafta önce Güzelyurt'taki lokasyonundan Mersin Taşucu Limanı'na dönen Yavuz sondaj gemisi, bugün yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına hareket edecek."

Fatih gemisinin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Dönmez, geminin sondaj görevini dün itibarıyla tamamladığını belirterek şunları kaydetti:

"Fatih gemisi de diğer bir lokasyona hazırlık için Mersin Taşucu Limanı'na gelecek. Oradaki hazırlıklardan sonra yeni lokasyonuna gidecek. Bu işler zaman isteyen ve sabırla çalışılması gereken hususlar. İlk kuyulardan istediğimiz verimi elde edemeyebiliriz, ancak çalışmalarımız devam edecek."

FOTOĞRAF 12 Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlayacak olan Yavuz sondaj gemisi Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limandan bugün yola çıkıyor. Yavuz'un çalışma lokasyonunun jeoloji ve jeofizik çalışmalarının sonucunda netleşeceğini söyleyen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı CEO'su Melihhan Bilgin, Bizim Karpaz'da bir lokasyonumuz var, ancak bundan sonraki çalışmaların neresi olacağıyla ilgili kesin bilgi jeoloji ve jeofizik çalışmaları sonucunda ortaya çıkacaktır. Sondaj çalışmaları Temmuz ayının başında başlayacak dedi. 'FATİH SONDAJ GEMİSİNİN İKİZİ DURUMUNDA' Doğu Akdeniz'da sondaj petrol ve doğal gaz çalışmalarını yürüten Fatih gemisinin bir ikizi olduğunu ifade eden Melihhan Bilgin, bu özelliğin operasyonel anlamda kolaylık sağladığını söyledi. Yaklaşık bin metre su derinliği ve 3 bin metre sondajla beraber çalışmaların yapılacağını söyleyen Bilgin, şunları kaydetti: Yavuz sondaj gemisi, Fatih sondaj gemisinin ikizi durumunda. Teknoloik kabiliyet, imkan ve donanım olarak da ikizi, tasarım olarak da ikizi. Bu ikiz gemi konseptinin özellikle operasyon ve işletme açısından birçok kolaylık sağlayacağı düşünüldü ve biz bu kolaylığın da operasyon esnasında farkına varmış durumundayız. Birbirini destekleyen iki gemimiz var şu anda. 'HİZMETİMİZİ TAM VE EKSİKSİZ YERİNE GETİREBİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ' Bir gazetecinin Karşı taraf tehditkar konuşma yapıyor, ekibinizde bir korku var mı? sorusu üzerine çıktıkları bu yolda kararlılıkla devam edeceklerini söyleyen Bilgin, Biz konunun o boyutuyla ilgili değiliz, devletimizin verdiği bir görev var ve biz bu görevde herhangi bir şekilde geri adım atmadan, yılmadan, bütün seçenekleri değerlendirerek, hizmetimizi tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmek için her türlü önlemi alıyoruz. Karşı tarafın ne yaptığıyla çok da ilgilenmiyoruz dedi. 'MİLLİLEŞTİRME POLİTİKASI İÇERİSİNDEYİZ' Gemi personeli ve ekipmanlar konusunda yerlileştirme projeleri olduğunu söyleyen Melihhan Bilgin, Personelimizin Yüzde 53'ü Türk. Ayrıca sayı giderek artıyor, süratli bir millileştirme politikası içerisindeyiz. Çok şükür geminin teçhizinden donanımına kadar ve operasyonun planlanmasına kadar bütün arkadaşlarımız kurumumuz tarafından görevlendirilmiş arkadaşlardır. Milli olarak kurumumuz bünyesinde çalışan arkadaşlardır. Dolayısıyla aslında kamuoyu rahat olsun, milletimiz rahat olsun hiçbir şekilde hiçbir süreçten etkilenmeden yerine getirilecektir. Gemimizde maksimum 200 personel bulundurabiliyoruz şu anda yaklaşık 150 personel görev yapıyor, tam operasyona başladığımızda bu sayı 180'e kadar çıkacaktır dedi. YAVUZ SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ Türkiye'nin Fatih'ten sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi. Dünyada bu gemiden 16 tane var, ikisi Türkiye'nin. 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyeti var. Boyu 229,6 metre, 36 metre genişlikte,130 metre sondaj kulesi uzunluğuna sahip. Yavuz yaşam alanlarıyla da çalışanlara konfor sunmakta. Geminin içerisinde sinema salonu, spor salonu ve dinlenme odaları ve 4 yataklı mini bir hastane ile tam zamanlı bir doktor mevcut. Gemi daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya, Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı. Gemide 'Dynamic Positioning' sistemi mevcut. 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz devam edebiliyor. Teknik özellikler olarak Fatih sondaj gemisi ile aynı özelliklere sahip. . . . Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor Doğu Akdeniz'de Fatih sondaj gemisi petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine devam ederken Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir limanda bir süredir demirleyen Yavuz sondaj gemisi bugün petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlamak için yola çıkıyor.

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