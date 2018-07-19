Ekonomi Yaz Tatilinde Deponuzu Doldurdukça Kazanın
OTOMOTİV

Yaz Tatilinde Deponuzu Doldurdukça Kazanın

Bütün bir sene çok çalıştık, çok yorulduk. Yazın gelmesi ve sıcaklıkların da yükselmesiyle çoktan tatil planları yapmaya başladık. Aracımıza atlayıp, tempomuza biraz mola vermek hepimize iyi gelecek!

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Peki, bu yaz tatilini siz nasıl değerlendireceksiniz?

· Memleket hasreti gidermek için yola çıkarak mı?

· Karadeniz’in sarp yamaçlarında maceralı bir tur mu?

· Keyifli tatil durakları belirleyerek planladığınız Akdeniz veya Ege rotası mı?

· Yoksa hafta sonları şehre yakın kaçamaklar yapmak veya yazlığa gitmek mi?

Biliyoruz ki, siz tüm bunları yaparken akaryakıt harcamalarınız en önemli masraflarınızdan biri olacak. Özellikle son dönemlerde artan yakıt fiyatlarının da etkisiyle daha temkinli davranmak istemeniz çok doğal.

Tatile gitmenin artık lüks değil ihtiyaç olduğu dönemde Maximum Kart sahiplerine güzel ve keyifli bir yaz tatili yaşamaları için akaryakıt aldıkça kazanacağı bir önerimiz var! Siz tatilinizin keyfini sürerken bırakın Aytemiz’den yapacağınız akaryakıt harcamalarınızı Maximum Kart düşünsün…

Maximum Kart ile Aytemiz’den Yakıt Alana 40TL’ye varan MaxiPuan Kazanma Fırsatı!

Maximum Kart sahipleri için Aytemiz’de yeni bir kampanya başlıyor. Maximum Kart sahipleri, 1 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasında Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacakları 100 TL ve üzeri 4’üncü yakıt alışverişinde 40TL’ye varan MaxiPuan kazanıyor. Kampanyaya SMS’le katılımda 30 TL, Maximum Mobil’den katılımda ise toplam 40 TL MaxiPuan kazanılıyor.

Maximum Kart sahipleri kazandıkları MaxiPuan’ları 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yine Maximum üyesi Aytemiz istasyonlarında yapacakları yakıt harcamalarında kullanabilecek. Kampanya kapsamında bir müşteri kampanyadan bir defa yararlanabilecek kampanyaya SMS ile katıldıysa en fazla 30 TL ilave MaxiPuan, Maximum Mobil’den katıldığında ise toplam 40 TL MaxiPuan kazanabilecek.

Maximum Kart sahipleri, Maximum Mobil uygulamasında “kampanyalar” sekmesinden ulaşabilecekleri Aytemiz kampanya sayfası üzerinden kampanyaya katılabilir ya da AYTEMIZ yazıp boşluk bırakarak kartlarının son 6 hanesi ile birlikte 4402’ye SMS olarak göndererek de bu fırsattan yararlanabilir.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye ise www.aytemiz.com.tr ve maximum.com.tr adreslerinden ulaşılabiliyor.

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