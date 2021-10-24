​Yeni istihdam alanı hidrojen endüstrisi

Türkiye’nin ilk temiz hidrojen çözümleri ve inovasyonu fikir maratonu (ideathon) etkinliği, BEST For Hydrogen adı altında İzmir’de başladı. Tematik bir alanda yenilikçi fikirler ve uygulanabilir çözümler üretmek üzere katılımcıların bir araya geldikleri 1-2 günlük sürelerde gerçekleştirilen açık inovasyon etkinlikleri olan ideathonlarda, farklı eğitim, deneyim, yaş ve ilgi alanlarına sahip kişilerin ekipler halinde çalışarak yenilikçi fikirler ortaya çıkarabilmesi amaçlanıyor.

HİDROJENE İHTİYAÇ 10 KAT ARTACAK

Burada konuşan Aspilsan Enerji Ar-Ge Mühendisi Can Sındıraç ise hidrojenin dünyadaki en hafif ve en bol bulunan element olduğunu ve birçok enerji kaynağından üretilebildiğini söyledi. Hidrojenin sıkıştırıldığında bataryalardan, petrol ve dizelden çok daha büyük bir enerji yoğunluğuna sahip olduğunu kaydeden Sındıraç, Hydrogen Council ve Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) birlikte hazırladıkları rapora göre, 2050’ye kadar hidrojene ihtiyacımız 10 kat artacak. 2050’de dünyadaki enerji ihtiyacının yüzde 18’i hidrojenden karşılanacak” dedi.

30 MİLYON İNSANA İSTİHDAM ALANI AÇILIR

2050’de eğer hidrojen teknolojileri düşünüldüğü gibi ilerlerse 30 milyon insana istihdam sağlanacağına dikkat çeken Sındırıç, “ve her yıl 6 gigaton karbondioksit emisyonu azalmış olacak. O nedenle yeşil hidrojene geçmek durumundayız” diye konuştu. Sındıraç, Türkiye’de hidrojenin doğal gaz hatlarına karıştırılmasına yönelik çalışmalar olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: “Hidrojenin yüzde 0,1 karıştırılacağını bile düşünsek Türkiye’de çok ciddi bir hidrojen açığı ortaya çıkmaktadır. O yüzden de elektrolizör konularında çalışan uzmanlara ve de firmalara ihtiyacımız olacak.”

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Enerji talebinin %5’i hidrojenden karşılanır