Ekonomi Yeni kampanya yüzü Kadir Çöpdemir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni kampanya yüzü Kadir Çöpdemir

FuzulOto’nun yeni kampanya yüzü Kadir Çöpdemir oldu. Çöpdemir’in oynadığı yeni reklam kampanyasının lansmanında konuşan FuzulOto Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Otomobil sahibi olmak isteyenleri, paylaşım ekonomisi temelli bir sistemle destekliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FuzulOto'nun yeni reklam yüzü konusunda Kadir Çöpdemir'le anlaştı.
FuzulOto'nun yeni reklam yüzü konusunda Kadir Çöpdemir'le anlaştı.

FuzulOto, sanatçı Kadir Çöpdemir’in yer aldığı yeni reklam kampanyasını duyurdu. Çöpdemir’i oynadığı reklam tanıtım toplantısında konuşan FuzulOto Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, 28 yıldır Türkiye’de tüketicilerin en çok hayalini kurduğu iki anahtara ulaşmalarını sağlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

ŞİMDİYE KADAR 70 BİN ARAÇ TESLİM ETTİK

Akbal, “Bu kapsamda Türkiye’nin en önemli oyuncuları arasındayız. Sıfır kilometre ya da ikinci el araç olması fark etmeksizin otomobil sahibi olmak isteyenleri, paylaşım ekonomisi temelli bir sistemle destekliyoruz. Bugüne kadar 70 bin aracın teslimini sağladık. Türkiye’de bu yıl 1 milyon araç satılacağını öngörüyoruz. Biz de FuzulOto olarak, yüzde 50 artışla, 25 bin adet araç teslim edeceğiz” dedi. Akbal, otomobil sahibi olmanın toplumun büyük bir kesimi için hayalden ibaret olduğuna dikkati çekti.

EV KADAR ÖNEMLİ

Akbal, “Günümüzde en az ev sahibi olmak kadar önemli olan konulardan biri de araç sahibi olmak. Bir aile için otomobil artık lüks olmaktan çıktı önemli ihtiyaçlar arasına girdi. Kredi faiz oranlarının artmasıyla birlikte özellikle alım gücü düşük aileler ve tasarruf yapmak isteyenler farklı arayışlara girmeye başladı. 1992’den bu yana FuzulOto ile faiz, peşinat, kredi derdi olmadan, Türkiye’de farklı bir yoldan da otomobil alınabileceğini ortaya koymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. FuzulOto, otomobil sahibi olmak isteyen ancak, ödeme güçlüğü çeken veya banka faizine bulaşmak istemeyen bireylerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor” diye konuştu.

GÜZEL BİR ETKİLEŞİM OLUR

Eyüp Akbal
  • İnsanı odağına koyan vizyonla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Akbal, “Daha çok vatandaşımıza ulaşabilmek için şubeleşme faaliyetlerimizin yanında pazarlama ve iletişim çalışmalarına ağırlık verdik. Vatandaşımızın karşına yeni reklam yüzümüzle çıkıyoruz. Ülkemizin popüler ve sevilen isimlerinden biri olan Kadir Çöpdemir ile yeni reklam kampanyamızı tamamladık. Güzel bir iletişim ve etkileşim süreci yaşayacağımıza yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

'Faizsiz konut sistemi devlet tarafından güvence altına alınacak'
EKONOMİ
'Faizsiz konut sistemi devlet tarafından güvence altına alınacak'


Üçe bölündü!

Üçe bölündü!

Fahrettin Koca: 3 kişi hayatını kaybetti, 179 yaralı var.
Eli kanlı teröristler AP çatısı altında

Eli kanlı teröristler AP çatısı altında

İbrahim Kalın: Avrupa'nın ortasında terörizm meşrulaştırılıyor.
Trump aklandı!

Trump aklandı!

​Senato'daki azil oylaması sonuçlandı.
Devlet-Millet <br>dayanışması mesajı

Devlet-Millet
dayanışması mesajı

Erdoğan, yaşanan üzücü olaylar ilgili paylaşım yaptı.
Pistten çıkıp <br>boşluğa düştü

Pistten çıkıp
boşluğa düştü

​Yolcu uçağının pistten çıkış anı kameraya yansıdı.
Acı bilanço: 33 şehit!

Acı bilanço: 33 şehit!

Van'daki çığ felaketinden üzücü haberler geldi.
PKK'lılar <br>AP'den çıktı

PKK'lılar
AP'den çıktı

Avrupa Parlamentosu ​yeni bir skandala imza attı.
O an bir gürültü koptu!

O an bir gürültü koptu!

Karın altından kendi imkanları çıkan müdür anlattı
2023'te <br>hangardan çıkaracağız

2023'te
hangardan çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli savaş uçağı açıklaması.
Esnafa<br>50 bin TL kredi

Esnafa
50 bin TL kredi

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Elazığ'da açıklama yaptı.
Korna dahi çalmayın!

Korna dahi çalmayın!

​Bölgedeki vatandaşlara çok hassas uyarı...
Uluslararası uçuşlarda termal kontrol

Uluslararası uçuşlarda termal kontrol

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması.
Erdoğan'ın Başdanışmanı da yaralandı

Erdoğan'ın Başdanışmanı da yaralandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde ikinci çığ faciası...
Rejim çekilmezse bu işi bizzat yapacağız

Rejim çekilmezse bu işi bizzat yapacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.
Karda madde<br> tespit edildi

Karda madde
tespit edildi

​Kar topu oynayan çocuklarda yanıklar oluşmuştu.
Yeni bir sayfa açmanın vakti geldi

Yeni bir sayfa açmanın vakti geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok önemli AB açıklaması.
Depremde doğdu<br>depremde gitti

Depremde doğdu
depremde gitti

​Hamile eşi ve oğlunu kaybeden babanın anlattıkları duygulandırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.