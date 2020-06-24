Yeni normalde yerli turiste yüzde 35 indirim

2020 yılının ilk yarısında tüm dünya deyim yerindeyse kontaklarını kapattı. Son bir ayda özellikle yeni normale dönerken yaz aylarının en önemli sektörü olan Turizm sektörünün geleceği de merak konusu. Türkiye’nin lokomotifi olarak nitelendirilen Turizm sektörü yaz ayları için gözünü yerli turiste çevirdi. İndirim avantajı sağlayan otel ve villa konseptleri, hijyen kurallarına uyarak sektördeki iç talebi canlandırmayı hedefliyor. Alya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır, 2020 yılı 2019 kadar canlı geçmese de yaz aylarında, yerli turiste konforlu ve uygun fiyatlarda tatil imkanı verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ve erken rezervasyonu kaçıran yerli turist için yüzde 35 indirim yapacaklarını duyurdu.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı son verilere göre, Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı Nisan ayında yüzde 99 düşüş kaydetti. Yılın birinci çeyreğinde, turizm gelirleri de 2019'un aynı dönemine göre, yüzde 11,4 azalarak, 4,1 milyar dolara geriledi. Turizm sektöründe görülen küçülmenin en temel nedenini koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar oluşturuyor.

Alya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır açıklama yaptı.

Pandemi sonrası tatilciler izole konseptleri tercih ediyor

Başarır “Koronavirüs salgının ardından yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil hayalleri kuran yerli turist, hem indirimli hem de hijyen kurallarına önem veren işletmeleri tercih ediyor. Özellikle işletmelerin az kapasiteyle turist kabul etmesi, kısıtlı plaj kullanımı, hijyen kurallarına uymaları, restoran lobi gibi ortak kullanım alanlarının sürekli dezenfekte edilmesi, odaların her gün dezenfekte edilmesi gibi faktörler yerli turist için öncelikli hale gelmiş durumda. En önemlisi de “Güvenli turizm Sertifikasyonu” olan işletmeler tercih edilmesi gerekiyor. Tatilcilerin kendini izole hissetmesi ve güvenli bir tatil gerçekleştirmesi için tüm bu prosedürleri dikkatle uyguluyoruz. Yurt dışından gelen turistelerin bu sene gelemeyecek olması da birçok mekanı, sahili, plajı yerli turiste bırakacak ve yoğunluk olmadığı için bu yıl yerli turistlerimiz keyifli ve rahat bir tatil yapacaklardır.”dedi.

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“Tatilcilerin sağlığı birinci önceliğimiz”

Alya Grubu yönetim Başkanı Tahir Başarır, “2020 yazı bizim için neredeyse yeni bir çağın başlangıcı gibi oldu. Artık tüketicilerin beklentileri tamamen değişmiş durumda. Tabiki tatilcilere en konforlu tatili yaşatmak görevimiz ancak bunun yanında hijyen ve sağlıklı bir tatil geçirmeleri artık birinci önceliğimiz. Dolayısı ile Alya Grubu olarak tüm dezenfekte işlemlerimizi kesintisiz olarak gerçekleştiriyoruz. Ortak kullanım alanlarında çok çok daha dikkatli ve sınırlı şekilde tatilcilerimizi kabul ediyoruz. Onların sağlığı bizim için her şeyde önce geliyor. Hem uygun hem de güvenle tatil yapamaları için biz grup olarak oldukça sıkı çalışıyoruz.“açıklamalarında bulundu.