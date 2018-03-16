Yeni Şafak’a tüketici ödülü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 11. Kez düzenlediği İstanbul Tüketici Ödülleri töreni ile tüketici haklarını korumaya yönelik çalışma yapan kişi ve kurumları ödüllendirdi. Dün Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen İstanbul Tüketici Ödülleri töreninde, gazetemiz Yeni Şafak’ta tüketicinin yanında yer alan haberleriyle ödüle layık görüldü.

FAİZE KARŞI SEFERBERLİK SES GETİRDİ

Yeni Şafak’ın başlattığı ‘Faize karşı milli seferberlik’ haberleri kamuoyunda geniş yankı buldu. Tüketicinin yanında olan ve gazetemize görüşlerini açıklayan akademisyenler, sanayiciler, ticaret erbabı ve esnaf; bireylerin ve ekonomik kurumların yüksek faize karşı mücadele etmesi gerektiğini kaydetmişti. Gazetemiz ekonomi muhabirlerinden Mesude Demirhan ve ekonomi editörü Yakup Kocaman Türkiye’nin kanayan yarası faizin tüm boyutlarını ele alan çalışmalara imza atmıştı. Toplumun ve tüketicinin yanında olan haberlere duyarsız kalmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da her yıl düzenlediği İstanbul Tüketici Ödülleri’nde sağladığı katkılardan ötürü Yeni Şafak’a ödül verdi.

27 BİN DENETİM YAPILDI

Tüketici Hakları Zabıta Amirliği, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununa istinaden “Satıştan Kaçınma”, “Fiyat Etiketi” ve “Ticari Reklam” yönetmeliği yönünden 26 bin 816 denetim gerçekleştirdi. Yıl boyunca yapılan denetimler ve gelen başvurular neticesinde tespit edilen adayların verileri, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Tüketici Hakları Merkezi başta olmak üzere bir çok kamu kurumu tarafından kontrol edilerek filtrelendi.

EKONOMİ UBER’i de taksiciyi de dinleyeceğiz