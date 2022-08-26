Yerli cep telefonu imalatı yüzde 767 arttı

Türkiye'de cep telefonu üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 767,43 artarak 6 milyon 904 bin 630'a yükseldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2021 yılı içinde toplam 14 milyon 694 bin 210 elektronik kimlik belgeli cihaza ait 23 milyon 788 bin 263 Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde (MCKS) kayıt altına alındı.

Söz konusu kayıtlar ithalat, imalat ya da yolcu beraberinde getirilen cihazlardan oluşurken, IMEI sayısı itibarıyla bakıldığında, geçen yıl toplamda 11 milyon 951 bin 260 IMEI numarası kayıt altına alınırken söz konusu kayıtların bir önceki yıla göre yüzde 43 azaldığı görüldü. Cihaz sayısı itibarıyla bakıldığında, 2021'de bir önceki yıla oranla ithal edilen cihaz sayısında yüzde 38,26 oranında düşüş tespit edildi.

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Yerli cep telefonu üretimindeki kalite ve kapasite artışı, 2021 itibarıyla birçok global firmanın Türkiye'de üretime başlaması, döviz kurlarındaki yükseliş ve ithal ürünlerin fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle yerli imalat cep telefonlarına yönelim rakamlara da yansıdı.

2020'de toplam 1 milyon 120 bin 129 IMEI numarası imalatçı başvurusu ile kayıt altına alınırken 2021 yılında bu rakam yüzde 946,91 artarak 11 milyon 726 bin 750'ye çıktı.

Cihaz sayısı itibarıyla bakıldığında, 2021'de bir önceki yıla oranla imal edilen cihaz sayısının yüzde 767,43 oranında yaklaşık 7 kat artarak 796 binden 6 milyon 904 bin 630'a çıktığı belirlendi.

Yolcu beraberinde getirilerek kayıt altına alınan cihaz sayısı 110 bini geçti

Ayrıca yolcu beraberinde getirilerek kayıt altına alınan cihaz sayısı da söz konusu dönemde 72 bin 417'den yüzde 52,25 artışla 110 bin 253'e yükseldi.

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Yolcu beraberinde getirilen cihazların 107 bin 581'i e-Devlet, 2 bin 672'si de abone kayıt merkezi aracılığıyla kayda alındı.

Söz konusu telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2020 yılında 1838 lira, 2021 yılında 2 bin 6 liraydı. Bu yıl ise yolcu beraberinde getirilen cihazlar için IMEI kayıt harcı tutarı 2732 lira olarak uygulanıyor.

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