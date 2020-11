Yıldız Holding’in tüm dünyadan 65 bin çalışanı tek cümlede buluştu: “Mutlu Et Mutlu Ol” Yıldız Holding her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü kutladığı “Mutlu Et Mutlu Ol Günü”nü bu yıl dijital platformda gerçekleştirdi. Tüm dünyadan 65 bin çalışanı aynı anda bir araya getiren online etkinlikte, ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’ün Holding’in üst yöneticileriyle sohbeti, çalışanlara keyifli anlar yaşattı. Kurum kültürünü güçlendirmenin yanı sıra Yıldız Holding’in yardımlaşma ve dayanışma ruhunu da pekiştiren Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde düzenlenen e-müzayedenin geliri ise AFAD’a aktarılıyor.

Haber Merkezi 20 Kasım 2020, 15:56 Son Güncelleme: 20 Kasım 2020, 16:02 Yeni Şafak