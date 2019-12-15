Ekonomi Yurtdışından teklif yağıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yurtdışından teklif yağıyor

İstanbul Havalimanı’nda yolcuların uçuş kapılarına ulaşımı için kullanılan golf araçlarını yerli teknolojiyle üreten Denizlili firmaya birçok ülkeden sipariş geldi. Şirket yöneticisi Haluk Şahin, “Yurt dışından sipariş için teklifler geliyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fayoto
Fayoto

Belediyelere temizlik araç ve ekipmanları satışı yapan makine mühendisi Haluk Şahin’in elektrikli faytonlar geliştirme fikriyle kurduğu “Fayoto” isimli girişimi, golf araç üretimiyle büyüdü. Elektrikli ve hibrit motorlu faytonun yanı sıra golf aracı ve klasik araç geliştiren ve ürettiği araçları İspanya’dan Moğolistan’a uzanan geniş bir coğrafyaya gönderen firma, son olarak İstanbul Havalimanı için üretim gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı’nda yolcuların uçuş kapılarına ulaşımı için kullanılan golf araçlarını yerli teknolojiyle ürettiklerini belirten Şirket yöneticisi Haluk Şahin, “Havalimanında bu araçların çalışmasıyla beraber özellikle yurt dışından çok güzel tepkiler almaya başladık. Sipariş için de önemli teklifler geliyor.” bilgisini verdi.

22 ÜLKEYE İHRACAT

  • Haluk Şahin, ürettiği elektrikli araçların turizm ve spor tesisleri, parklar ve kamu kuruluşlarında kullanıldığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için de araç ürettiklerini 22 ülkeye de ihracatlarının olduğunu söyledi. Şahin, “Normalde golf araçlarının anavatanı ABD olarak bilinir. Biz orada da Miami’ye ihracat yapıyoruz. Halihazırda 3 bin aracımız ABD, İspanya, Fransa, Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan, İran, Irak, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Dubai, Tunus, Cezayir, Moğolistan gibi birçok ülkede farklı markalar altında kullanılıyor. İstanbul Havalimanı’nda yeni bir kullanım alanı ile birlikte toplam 70 araç teslimi yaptık. Havalimanındaki diğer etapların da hizmete girmesiyle bu sayının 300 ile 500 arasında bir rakama ulaşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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