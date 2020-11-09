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Ekonomi Yusufeli Barajının gövde yüksekliğinde 247 metreye ulaşıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 247 metreye ulaşıldı

Artvin'de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 247 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
Yusufeli Barajı ve HES'te 247 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.
Yusufeli Barajı ve HES'te 247 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde gövde betonu dökülmesi çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 247 metre gövde yüksekliğine ulaşıldığı belirtilerek, baraj gövdesine dökülen beton miktarının ise 3 milyon 747 bin 203 metreküp olduğu aktarıldı.

AA
Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde gövde betonu dökülmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.
  • Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın, 558 megavatlık kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceği kaydedildi.

Artvin’deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı
FOTOĞRAF 9
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Artvin’de bulunan Çoruh Havzası Projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü ve özel sektör tarafından Çoruh Nehri üzerinde işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santraller, 33 milyar kilovatsaat enerji üreterek, ülke ekonomisine 20 milyar TL katkı sağladı.
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Türkiye’nin en hızlı akan nehri Çoruh üzerinde yapımı tamamlanan ve elektrik üreten Muratlı Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES, Artvin Barajı projesi ülke ekonomisine devasa katkı sağlamaya devam ediyor.
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DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız sosyal medya hesabından, Çoruh Nehri üzerindeki Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Barajları işletmeye alındıktan, bugüne kadar yaklaşık olarak 33 milyar kilowatsaat enerji üretmiş olup güncel rakamlara milli ekonomiye 20 milyar TL katkı sağladığını duyurdu.
Title
Artvin’deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı
Title
Artvin’deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı
Title
Artvin’deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı
Title
Artvin’deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı
Title
Artvin’deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı
Title
Artvin’deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı
Artvin’deki barajlardan milli ekonomiye 20 milyar TL katkı
Artvin'de Çoruh Havzası üzerinde yapılan ve işletmeye açılan baraj ve hidroelektrik santraller, 33 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine bugüne kadar 20 milyar TL katkı sağladı.


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