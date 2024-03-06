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Ekonomi

Zincir marketlerde kıyma 314 kuşbaşı 344 TL'den satılacak

Bazı büyük besicilerin et fiyatlarını speküle etmesinin ardından Et ve Süt Kurumu, yerel zincir markatlere uygun maliyetle et vermeye başladı. İstanbul ve Ankara'da 3 bin 500'e yakın şubesi bulunan Perakendeciler Derneği üyesi zincir marketlerde dana kuşbaşının kilosu 344 liradan, dana kıymanın kilosu ise 314 liradan satılacak. Bu fiyat Ramazan boyunca sabit olacak.

04:00 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:18 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ramazan ayı yaklaşınca et fiyatlarında yapılan spekülatif artışlara karşı Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren Et ve Süt Kurumu, yerel zincir marketlerle iş birliği yaparak vatandaşa uygun fiyatla et sunma kararı aldı. Et ve Süt Kurumu'nu protokol imzaladığı Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'nin (PERDER) İstanbul ve Ankara'daki üyesi zincir marketler, dana kıymanın kilogramını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogramını ise 344 liradan satacak. Ramazan ayı boyunca bu fiyatlar sabit kalacak.

Faruk Güzeldere

FİYATLAR 2.500 ŞUBEDE UYGULANACAK

Dernek olarak, 57 üye marketi, 2 bin 500'e yakın şubesi ve yaklaşık 40 bin civarı çalışanıyla İstanbul’da tüm hanelere temas ettiklerini belirten İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, sofralara makul fiyatlarda kırmızı et ulaştıracaklarını söyledi. Güzeldere, şunları kaydetti: "ESK ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde, İstanbul PERDER olarak, Ramazan ayı boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının bereketini sofralara taşımaya kararlıyız ve Ramazan fırsatçılarına göz açtırmayacağız."

Recai Kesimal

KIYMA 450 TL’DEN 324 TL’YE DÜŞTÜ

İstanbul’da olduğu gibi Ankara PERDER de, Ramazan’da kırmızı et fiyatlarını sabitlediğini duyurdu. Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarında spekülatif artış olduğuna dikkat çeken Ankara PERDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal, Başkent’te 1000'e yakın mağazada et satışı yapıldığını söyledi. Kesimal, "Anlaşmaya göre et fiyatlarında çok ciddi bir gerileme yaşandı. 450 liraya kadar çıkan kıymanın ve kuşbaşının kilogramı 324 liradan satılacak. Et alırken merdivanaltı fiyatlara dikkat edin" dedi.

7500 kişi denetim yapıyor

Ramazan ayı öncesi denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Ramazan ayının önemi ve farklı bir atmosferi olması sebebiyle denetimlerimizi daha da sıklaştıracağımızı ve Ramazan ayına özgü olarak 7 bin 500 arkadaşımızın sahaya tekrar çıktığını ifade etmek istiyorum. İftar yapılan yerlerdeki, toplu tüketim yapılan alanlardaki denetimlerimizi de yoğunlaştıracağız. Burada hijyen koşulları, saklama koşulları, gıdaların son kullanım sürelerini aşıp aşmadıkları gibi içerik denetimleri, analiz denetimleri dahil olmak üzere yapılmış olacak. Ramazan kolileriyle alakalı denetimlerimiz de olacak. Burada etiket ve son tüketim tarihlerini incelemiş olacağız" şeklinde konuştu.

İstanbul'da kampanyaya katılan marketler

Hakmar, Happy Center, Kim Market, Gökkuşağı Market, Onur Market, Biçen Market, Mopaş Market, Özkuruşlar Market, Sarıyer Market, Snowy Ulu Kardeşler, Örnek Market, Show Market, Altun Market, Anpa Gross, Birmar, Deniz Group, Ecemar, Şimşekler Market, Birlik Gross, Grup Gökkuşağı, İklim Mağazacılık, Kılıç Market, Karabağ Market, Nar Market, Onur Hipermarketleri, Irmaklar Market, Rota Market, Taş Kasap.


Artaş Holding bu yıl altı projesini teslim edecek: Sözümüzün arkasında geleceğin yanındayız
Artaş Holding bu yıl altı projesini teslim edecek: Sözümüzün arkasında geleceğin yanındayız

Kurulduğu günden itibaren kalite odaklı projeler üreten ve faaliyet gösterdiği sektörlerin tamamında önemli yatırımlara imza atan Artaş Holding, Avrupa Konutları Saklıvadi, Avrupa Konutları Esentepe, Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi, Avrupa Residence Yamanevler, Avrupa Konutları Ata ve Avrupa Konutları Yenimahalle olmak üzere 821 bin metrekare büyüklüğe sahip 6 projesini 2024 yılı içerisinde teslim ediyor. Türkiye’nin konut markası haline gelen Avrupa Konutları projeleriyle bugüne kadar binlerce aileyi ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Artaş Holding olarak bugüne kadar verdiğimiz sözlerin arkasında her zaman durduk ve projelerimizi zamanında teslim ettik. Bu yıl teslim edeceğimiz projelerimizde de söylediğimiz gibi “Sözümüzün Arkasında, Geleceğin Yanındayız” dedi.


#Et ve Süt Kurumu
#Ekonomi
#Market
#İbrahim Yumaklı
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