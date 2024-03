Zincir marketlerde kıyma 314 kuşbaşı 344 TL'den satılacak

Ramazan ayı yaklaşınca et fiyatlarında yapılan spekülatif artışlara karşı Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren Et ve Süt Kurumu, yerel zincir marketlerle iş birliği yaparak vatandaşa uygun fiyatla et sunma kararı aldı. Et ve Süt Kurumu'nu protokol imzaladığı Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'nin (PERDER) İstanbul ve Ankara'daki üyesi zincir marketler, dana kıymanın kilogramını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogramını ise 344 liradan satacak. Ramazan ayı boyunca bu fiyatlar sabit kalacak.

İstanbul’da olduğu gibi Ankara PERDER de, Ramazan’da kırmızı et fiyatlarını sabitlediğini duyurdu. Ramazan öncesi kırmızı et fiyatlarında spekülatif artış olduğuna dikkat çeken Ankara PERDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Kesimal, Başkent’te 1000'e yakın mağazada et satışı yapıldığını söyledi. Kesimal, "Anlaşmaya göre et fiyatlarında çok ciddi bir gerileme yaşandı. 450 liraya kadar çıkan kıymanın ve kuşbaşının kilogramı 324 liradan satılacak. Et alırken merdivanaltı fiyatlara dikkat edin" dedi.