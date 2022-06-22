Ekonomi Zincir marketlerin yürütmeyi durdurma talebine ret
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zincir marketlerin yürütmeyi durdurma talebine ret

Üç büyük zincir marketin, Rekabet Kurumu'nun rekabeti ihlal kararının iptali ve durdurulması için açtıkları davada, yürütmenin durdurulması istemi reddedildi.

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Zincir marketlerin yürütmeyi durdurma talebine ret
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Zincir marketlere, Rekabet Kurulu tarafından kesilen ceza sonrası yeni bir gelişme yaşandı. BİM, Carrefour ve Migros kesilen cezalara itiraz etti. Bunun üzerine mahkeme itirazları değerlendirdi. Ankara İdare Mahkemesi, davanın iptali için açılan davayı reddetti.

MAHKEMEDEN ZİNCİR MARKETLERE ŞOK

Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ve Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumunun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir.

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