EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren ve tercihlerini yapan adaylar merakla atama sonuçlarını bekliyor. 8 Şubat Salı günü yapılması planlanan atama töreni ileri bir tarihe ertelendi. İşte o açıklama...
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS adayları tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında tamamlamıştı. EKPSS tercihleri tamamlanmasının ardından gözler tercih sonuçları açıklanma tarihine çevrildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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