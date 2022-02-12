Özgün EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
ÖZGÜN HABERLER

EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

2022 EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren ve tercihlerini yapan adaylar merakla atama sonuçlarını bekliyor. 8 Şubat Salı günü yapılması planlanan atama töreni ileri bir tarihe ertelendi.Normalde 8 Şubat 2022 tarihinde açıklanması beklenen EKPSS sonuçları Şubat ayında başka bir tarihte açıklanacak. Peki EKPSS hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
ekpss

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren ve tercihlerini yapan adaylar merakla atama sonuçlarını bekliyor. 8 Şubat Salı günü yapılması planlanan atama töreni ileri bir tarihe ertelendi. İşte o açıklama...

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS adayları tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında tamamlamıştı. EKPSS tercihleri tamamlanmasının ardından gözler tercih sonuçları açıklanma tarihine çevrildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

2022 EKPSS YERLEŞTİRME TERCİHLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Galibiyeti unuttu

Galibiyeti unuttu

​Sarı kırmızılılar evinde Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe göndermesi

Fenerbahçe göndermesi

​Kayserisporlu oyuncunun yaptığı hareket Galatasaraylıları kızdırdı.
Ukraynalılar Rusyaya karşı sokakta: Türkiyeye minnettarız​

​İki lider 'Ukrayna krizini' masaya yatırıyor.
Mardin BB EMITT 2022 fuarında ödül aldı

Mardin BB EMITT 2022 fuarında ödül aldı

​Bölgenin havasını yansıtan en iyi stant ödülünü aldı.

Geriden gelerek kazandı

Geriden gelerek kazandı

​Fenerbahçe deplasmanda GZT Giresunspor'u mağlup etti.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgeler için uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.