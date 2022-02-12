EKPSS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2022 EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren ve tercihlerini yapan adaylar merakla atama sonuçlarını bekliyor. 8 Şubat Salı günü yapılması planlanan atama töreni ileri bir tarihe ertelendi.Normalde 8 Şubat 2022 tarihinde açıklanması beklenen EKPSS sonuçları Şubat ayında başka bir tarihte açıklanacak. Peki EKPSS hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

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