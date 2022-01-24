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Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?

Maaş farkı son dakika gelişmeleri merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu’nda, memur ve emeklilerin maaşları ile ilgili teklif kabul edildi. SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkının ve memur maaş farkının ödeneceği gün araştırılıyor. SSK - Bağkur 2022 emekli maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?
EMEKLİ

Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını ne zaman alacağını merak ediyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKILARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 7,5'e yükseltildi. 2,5 puanlık fark için memur ve memur emeklisine fark ödemesi yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

27 OCAK'TA ÖDENECEK

Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

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