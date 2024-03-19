"Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ödenecek mi? SSK, Bağkur ve memur aylıkları 10 Nisan'dan önce yatar mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca emekli ve memur, maaş ödemelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı iftar programında milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiye ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, katlanarak artan emekli sayısına rağmen emeklilerin ücretlerinde artış yaptıklarını vurgulayarak emekli ikramiye ödemelerinde %50 artışa gidildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında “ Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.” dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ HANGİ GÜN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yıllarda tahsis numarasına göre yatırıldı. Emekli bayram ikramiyeleri maaş hesaplarına aktarılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ayrıca ikramiyeden yararlanabilmek için başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı’nda ilk ödeme işlemleri, SSK emeklilerinden başlarken sırasıyla Bağ-Kur ve Emekli Sandığı aylıkları yatırılmıştı.

2024 yılında emekli ikramiyelerinin yatırılış günü tam olarak belli olmadı. Ödemeler üç gün içerisinde tamamlanacak.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?