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Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024? 2,3,4,5,6,7 tahsis numarası olanların emekli maaşları ayın kaçında yatar?

"Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri, Nisan ayının gelmesiyle birlikte gündeme geldi. Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihine denk gelirken kamu çalışanları ve emekliler, maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları bayramdan önce hesaplara yatırıldı. Peki emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024? 2,3,4,5,6,7 tahsis numarası olanların emekli maaşları ayın kaçında yatar?

16:32 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Nisan ayı emekli maaş ödeme takvimi
Nisan ayı emekli maaş ödeme takvimi

"Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024? 2,3,4,5,6,7 tahsis numarası olanların emekli maaşları ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaşı ödemeleri her ay belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Kamu kurumlarında çalışan memurların aylıkları normal şartlarda her ayın 15’inden itibaren yatırılırken emeklilerin ödemeleri ise tahsis numarasına göre yapılıyor. Farklı sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanların ödeme tarihleri değişkenlik gösteriyor. Peki Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı 2024? 2,3,4,5,6,7 tahsis numarası olanların emekli maaşları ayın kaçında yatar?

MEMUR MAAŞLARIYLA İLGİLİ DUYURU GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Memur, Kadro karşılığı Sözleşmell Personel ile 4/B Sözleşmeli Personelin Nisan ayı maaş ödemelerine ilişkin duyuru yaptı. Yapılan açıkalamda Nisan 2024 maaşlarının zamanında ödeneceği duyuruldu.


Yayınlanan duyuruda " Banka hesaplarına aktarılan maaş/ücretlerin, ilgili bankalarca personele her ay olduğu gibi zamanında ödenmesi sağlanacaktır. Bilgilerini ve Nisan/2024 maaş dönemine ilişkin maaş ve ücretlerin ödenmesinde sıkıntı yaşanmaması bakımından ilgili harcama birimleri ile muhasebe birimlerince gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim." ifadeleri kullanıldı.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli ikramiye ödemeleri Nisan ayının ilk haftası tamamlanacak. 2023 yılında Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleriyle birlikte maaşlarda hesaplara aktarılmıştı.


Bu yıl bayram tatili, memurlar için 9 gün sürecek. Kamu kurumu çalışanları 1.5 günlük idari izin yapacak. Maaş ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla yapılırken bakanlık çalışanları bu tarihlerde izinli olacak.


Bayram sonrasında yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi için memur ve emekli maaşı ödemelerinin 10 Nisan’da başlayacak bayramdan önce yatması bekleniyor.


İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan ödeme programına göre emekli bayram ikramiyeleri 2 Nisan tarihinden itibaren kademeli olarak yatırılacak.


İkramiye ödemeleri tahsis numarasına göre yapıldığından SSK, Bağ-Kur ve SSK emeklileri 3.000 lira ikramiyelerini farklı günlerde alabilecek.


Emekli bayram ikramiyeleri, ödemeleri 2-5 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yatırılıyor. 4A, 4B ve 4C emeklileri maaşlarını farklı günlerde alıyor. Ödeme takvimi şu şekilde;


4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,


Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,


Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,


Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,


Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,


Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,


Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,


Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,


Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,


Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,


Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,


Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,


Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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