Yüzde 30 zam sonrası emekli memur maaşları ne kadar oldu?

Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış yüzde 30'a çıkarıldı. Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payının da yer aldığı nihai zam oranını açıkladı. Peki, en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 30'luk zam oranı doğrultusunda, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.
Söz konusu artışlar neticesinde Ocak 2023 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:
Memur yüzde 30 zammı sonrası yeni maaş tablosu
- Genel müdür 1/4 29.809,00 yüzde 30 zam sonrası yeni maaş 38.751,70 TL,
- Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4 15.848,00 yüzde 30 zam sonrası yeni maaş 20.602,40 TL,
- Memur (Üniv. mez.) 9/1 9.707,00 yüzde 30 zam sonrası yeni maaş 12.619,10 TL,
- Öğretmen 1/4 12.276,00 yüzde 30 zam sonrası yeni maaş15.958,80 TL,
- Kaymakam 1. sınıf 1/4 27.574,00 yüzde 30 zam sonrası yeni maaş 35.846,20 TL,
- Başkomiser 3/1 15.810,00 yüzde 30 zam sonrası yeni maaş 20.553,00 TL,
- Polis memuru 8/1 13.747,00 yüzde 30 zam sonrası yeni maaş 17.871,10 TL,
- Uzman doktor 1/4 18.853,00 yüzde 30 zam sonrası yeni maaş 24.508,90 TL,
- Hemşire (Üniv. mez.) 5/1 11.828,00 yüzde 30 zam sonrası yeni maaş 15.376,40 TL,
- Mühendis 1/4 16.205,00 yüzde 30 zam sonrası yeni maaş 21.066,50 TL,
- Teknisyen (Lise mez.) 11/1 10.100,00 yüzde 30 zam sonrası yeni maaş13.130,00 TL,
- Profesör 1/4 25.984,00 yüzde 30 zam sonrası yeni maaş 33.779,20 TL,
- Araştırma görevlisi 7/1 15.311,00 yüzde 30 zam sonrası yeni maaş 19.904,30 TL,
- Vaiz 1/4 12.752,00 yüzde 30 zam sonrası yeni maaş 16.577,60 TL.
SGK Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu?
- SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL
- Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
- SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL
- Zamlı maaş: 6 bin 327 TL
- Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL
- Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
- Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL
- Zamlı maaş: 5 bin 500 TL