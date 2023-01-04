Yüzde 30 zam sonrası emekli memur maaşları ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memur emekli zammı oranı ise yüzde 25’ten yüzde 30’a yükselttik. En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum.” dedi. Peki Yüzde 30 zam sonrası emekli memur maaşları ne kadar oldu? İşte şube müdürü, öğretmen, kaymakam, başkomiser, polis memuru, uzman doktor, hemşire, mühendis, teknisyen, profesör, araştırma görevlisi ve vaiz maaş tablosu.

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