"3 bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Emekli bayram ikramiyesi tutarının 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak." dedi. İşte SSK, Bağkur tahsis numarası göre ödeme takvimi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.





Emekli bayram ikramiyesi tutarının 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak." dedi.

İkramiyelerin hesaplara ne zaman yatacağı konusunda da açıklamalarda bulunan Işıkhan, ödeme günlerini planladıklarını ifade edip "Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız." diye konuştu.

PRİM GÜNÜ EŞİTLENMESİ





Gazetecilerin "Prim günü eşitlenmesi konusunda da seçim sonrası çalışmanız olur mu?" sorusuna yanıt veren Işıkhan, konunun Orta Vadeli Program'da (OVP) olduğunu kaydederek düzenleme içine alınacağını dile getirdi.



