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Emeklinin zamlı ikramiye takvimi netleşiyor: O tarihten önce hesaplara yatacak

8. Yargı Paketi'nde emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Emekliler için ödenen ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödeme günlerinin planlandığını ifade ederek bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatıracaklarını açıkladı. Peki 3 bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağkur tahsis numarası göre ödeme takvimi...

12:48 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Emekli zamlı ikramiye ödeme takvimi
Emekli zamlı ikramiye ödeme takvimi

"3 bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Emekli bayram ikramiyesi tutarının 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak." dedi. İşte SSK, Bağkur tahsis numarası göre ödeme takvimi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.


Emekli bayram ikramiyesi tutarının 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, "Yasa Meclis'ten geçti. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak." dedi.

İkramiyelerin hesaplara ne zaman yatacağı konusunda da açıklamalarda bulunan Işıkhan, ödeme günlerini planladıklarını ifade edip "Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız." diye konuştu.

PRİM GÜNÜ EŞİTLENMESİ


Gazetecilerin "Prim günü eşitlenmesi konusunda da seçim sonrası çalışmanız olur mu?" sorusuna yanıt veren Işıkhan, konunun Orta Vadeli Program'da (OVP) olduğunu kaydederek düzenleme içine alınacağını dile getirdi.


"İstihdamı arttırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında." ifadelerini kullanan Işıkhan, "Eemekliler yılıyla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

#emekli maaşı
#emekli ikramiyesi
#İkramiye
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