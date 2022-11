En düşük sigorta primi ne kadar? Sigorta primi genel olarak en düşükten asgari ücret üzerinden ödense de her ay düzenli olarak devlete belirli bir prim ödenmesi söz konusudur. Bu primi işçiler için her ay düzenli olarak işveren ödeyebildiği gibi kendisi emekli olmak isteyenler de devlete her ay ödeyebilir. Peki 30 günlük sigorta primi ne kadar? Sigorta primi nasıl hesaplanır? 2022 sigorta primleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

