En Güzel Yemek Tarifleri

Bunun verdiği hazzı tahmin edebiliyoruz. Tecrübe sahibi olun ya da olmayın, tamamı daha önceden denenmiş birbirinden çeşitli tariflerle tam bir ustaya dönüşeceksiniz.

Özellikle hanımların en çok zorlandığı noktalardan biri, akşama ne pişirsem faslıdır. Hatta daha kahvaltı sofrasından kalkar kalkmaz aklına bu düşünce gelenler var. Çünkü bu durum her gün evde yemek yapmanın en zor yanıdır. Hele bir de akşam yemeği yapacak vakti kısıtlı olanlar için tam bir eziyet haline gelebilir.

Diğer yandan hangi malzemelerle, hangi sırayla, hangi miktarda ya da hangi pişirme tekniği ile daha lezzetli ve besleyici yemekler yapılabilir düşüncesi de muhtemelen aklınıza geliyordur. Yemeklerin beğenilmesi tabi ki önemli fakat bunun yanı sıra besleyici olması da gerekiyor. Eğer gelişim çağında çocuklarınız varsa besleyici olması çok daha önemli bir hale geliyor.

Mızmızlanmaları hiç saymıyoruz bile. Aklınıza bir şey gelmediğinde ya da evdeki malzemelerden ancak şu yemek olur deyip, haftada bir kere aynı yemeği yaptığınızda dahi mızmızlanmalara maruz kalıyor olabilirsiniz. Fakat bilmeniz gerekiyor ki belki de o malzemelerle en az üç ya da beş farklı çeşit yemek yapabilirsiniz. Sizin tek ihtiyacınız olan nefis yemek tarifleri ile yol gösterecek bir platformdur.

Pratik ve Basit Yemek Tarifleri

Pratik ve basit yemek tariflerine baktığınızda genelde bunların pratik ve basit olmadığını görmüşsünüzdür. Arama motorlarında "Pratik ve basit yemek tarifleri" diye aradığınızda bulduğunuz tariflerdeki malzemelerden, elinizde sadece tava olduğunu gördüğünüzde sizin de canınız sıkılmıyor mu? Oysa pratik ve basit tariflerin birkaç malzeme ile yapılması gerekiyor.

İşten yorgun, argın gelmişsiniz, hiç yemek yapma isteğiniz yok, zaten yapmak isteseniz de kolunuzu kaldıracak haliniz yok. Fakat acıktınız ve evdekiler de sizden yemek bekliyor. Doğal olarak basit ve pratik tariflere başvuracaksınız. Bu tariflerin basit olması lezzetlerinden bir şey kaybedeceği ya da besin değerlerinin düşük olacağı anlamına gelmez. Daha doğrusu özenle sizlere sunacağımız pratik ve basit tariflerden bahsediyoruz.

Et Yemeği Tarifleri

Et yemekleri pişirmek için özel bir gün olmasına gerek yok. Herhangi bir günde dahi birbirinden güzel ve lezzetli et yemekleri yapabilirsiniz. Bu yemekler biraz zahmetli ve zorlayıcı görünebilir. Fakat pek çok pratik tarif olduğunu bilmelisiniz. Dilediğiniz gibi pişirebileceğiniz, farklı damak zevklerine hitap eden, nefis et yemekleri için en doğru adreste olduğunuzu söyleyebiliriz.

Sağlığınızı korumak için dengeli bir şekilde ve iyi beslenmeniz gerekiyor. İyi beslenmek dendiğinde ise akla ilk gelen et yemekleridir. Ülkemizin dört bir yanından özenle seçilmiş et yemeği tariflerinin yanı sıra dünya mutfağından da yararlanarak evdekileri, misafirlerinizi şaşırtabilir hatta kendinizi şımartabilirsiniz. Denemekten korkmayın, çünkü kötü yemek yapmak diye bir şey yoktur. Kötü tarifler vardır.

Tarifleri adım adım izleyerek, her bir miktarı doğru şekilde ayarlayarak ve pişirmenin püf noktalarını görerek harika et yemekleri yapabilirsiniz. Bir de yemekleri yakmamaya dikkat ediyoruz tabi ki... Verilen dakikalar doğrultusunda pişirdiğiniz zaman ortada herhangi bir problem kalmayacaktır. Tencerede, fırında ya da düdüklü tencerede fark etmeksizin, en güzel et yemeklerini sorunsuz bir şekilde yapıp servis edebilirsiniz.

Tavuk & Balık Yemeği Tarifleri

İlk olarak girdiği her yemeğe ayrı bir lezzet katan tavuktan bahsedelim. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça sevilmektedir. Ayrıca pek çok yemek tarifinin içerisinde rastlamanız mümkün. Çünkü oldukça geniş bir çerçevede yeme imkanı sağlıyor. İster kızartın, ister haşlayın, isterseniz fırına atın ya da ızgarada pişirin harika yemekler yapılabiliyor. Tüm bunların yanı sıra besleyici olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Çocukların seçmeyeceği yemekler yapmak da zor. Tabi tavuk bunlardan bir tanesi değil. Yetişkinlerin sevdiği kadar çocuklarda tavuk yemeklerine bayılıyor. Tavuk sote, çıtır tavuk, soslu tavuk yemeklerinden makarnalı tavuk yemeklerine kadar oldukça geniş yelpazede tarif bulunuyor. Herhalde her gün birini yapsanız evdekilerin gıkı çıkmaz. Çünkü o kadar seviliyor.

Geldik oldukça lezzetli balık yemeklerine; deniz ürünlerinin ne denli besleyici olduğundan bahsetmeye gerek yoktur herhalde. Hiç değilse iki haftada bir eve balık girmesi önemli. İçerisindeki mineral ve vitaminler saymakla bitmez. Bu vitaminleri almak için ilaçlara yönelmektense balık yemeyi tercih etmek çok daha mantıklıdır.

Balık pişirmek size zor gelebilir, aslında en kolay yemek tarifleri arasında yer aldığını bilmelisiniz. Artık ayıklama gibi dertlerinizde yok. Aldığınız yere temizleterek evde harika balık kızartmalar ve fırında balıklar yapabilirsiniz. Koyun tepsiye yanına tarife göre birkaç basit malzeme, pişirme süresini bekleyin ve mis gibi bezleyici bir yemeği servis edin ailenize…

Sebze Yemekleri Tarifleri

Ülkemizde inanamayacağınız kadar fazla sebze ve bu sebzelerden yapılan yemek tarifleri var. Yaşadığınız yöreye ya da popüler olmuş sebze yemeklerini bilmekle yetinmeyin. Hatta bildiğiniz sebze yemeklerini dahi daha lezzetli yapacak pek çok ayrıntı ve püf nokta olduğunu da belirtmek gerekiyor. Çocuklarınızın hiç sevmediği bir yemeği bile, farklı malzemelerle harmanlayarak tadına doyamayacakları yemekler yapabilirsiniz.

Kalori değerleri düşük fakat vitamin ve minerallerce zengin sebzeler, hem sizin hem de ailenizin sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlayacaktır. Fasulye, patlıcan, bezelye, sarma ya da dolmalar, etli ya da etsiz tarifleriyle birlikte sofranızı şenlendirecektir. Sadece sebze tarifleri değil ayrıca hangi sebzenin yanına hangi yemek yapılır gibi kafanızda dolaşıp duran soruların yanıtlarını bulabileceksiniz.

Hamur işi Tarifleri

Yemeklerden sonra, akşamüzeri televizyon karşısında ya da misafirler geleceği zaman tatlı bir şeyler yapmak gerekiyor. Her zamanda çok uğraş isteyen hamur işleri yapılmıyor. Pratik ama bir o kadarda lezzetli, hatta pratik olduğunu belli olmayan tatlılar yapmak ne güzel olur değil mi? Sadece kek, puding ya da sütlü tatlılar değil aynı zamanda poğaçalar ve börekler gibi tuzlu hamur işleri de yapmak lazım. O zaman kollarınızı sıvayın; misafirlerinizi şaşırtacak ve hatta kıskandıracak hamur işi tarifleri ile ustalara taş çıkartabilirsiniz.

Atıştırmalıklardan çay saati tariflerine, çorbalardan diyet yemeklerine, kahvaltılardan içecek tariflerine kadar aradığınız ne varsa https://www.leziztatlar.net/ sitesinde bulabilirsiniz. Birbirinden nefis ve kolay yemek tarifleri ile yemek yapmayı yeniden keşfedecek ve yeniden zevk almaya başlayacaksınız. Artık “Akşama ne pişirsem?” sorusunu bir kenara bırakabilirsiniz. Her gün evdeki malzemeleriniz doğrultusunda ister detaylı isterseniz pratik yemekler yapabilirsiniz.