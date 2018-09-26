Erbaaspor- Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda Erbaaspor, Eskişehirspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

30'uncu dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Kaan'ın sert şutu az farkla auta gitti.

35'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa'nın şutu yan ağlarda kaldı.

36'ıncı dakikada Hüseyin'in sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Oğuzhan'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-0

47'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Melik'e Batuhan'ın hareketi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Ulaş'ın kullandığı penaltı atışını Eskişehirspor kalecisi Ebrar çeldi. Seken topla buluşan Erbaasporlu Mustafa'nın şutu ise üstten auta gitti.

66'ıncı dakikada gelişen ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet'in şutunu kaleci Nurullah kornere çeldi.

76'ıncı dakikada gelişen Ahmet'in Eskişehirspor savunmasının arkasına attığı topla buluşan Oğuzhan Baykal kaleciyle karşı karşıya kaldı. Oğuzhan'ın vuruşu az farkla auta gitti.

78'inci dakikada gelişen Muhammet'in sol kanattan ceza alanı içine gönderdiği topla buluşan Alperhan'ın vuruşu kaleci Nurullah'ta kaldı.

81'inci dakikada gelişen Alperhan'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasla buluşan Ahmet'in şutunu Nurullah kontrol etti.

Karşılaşma 1-0 sona erdi.

STAT: İlçeHAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Seyfettin Ünal (xx)

ERBAASPOR: Nurullah (xx)- Hüseyin (xx), Rıdvan (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 86 Serkan), Melik (xx), Muhammet (xx), Furkan (xx) (Dk. 69 Oğuzhan Baykal x), Berk (xx), Ulaş (xx) (Dk. 90 Ziyaeddin), Mustafa (xx), Ahmet (xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ebrar (xx)- Kaan (xx) (Dk. 72 Hakkı x), Tolga (xx), Batuhan (xx), Alperen (xx), Hasan (xx), Görkem (xx) (Dk. 45 Ömer x), Utku (xx), Emir (xx), Ahmet (xx), Muhammet (xx) (Dk.80 Metehan x)

GOL: Dk.36 Oğuzhan (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Arda, Melik (Erbaasspor) - Emir, Muhammet (Eskişehirspor)