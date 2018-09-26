ÖZGÜN HABERLER

Erbaaspor- Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda Erbaaspor, Eskişehirspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İşte maçtan önemli dakikalar...

Haber Merkezi DHA
İşte maçtan önemli dakikalar...

İşte maçtan önemli dakikalar...

Fotoğraf: DHA

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda Erbaaspor, Eskişehirspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

30'uncu dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Kaan'ın sert şutu az farkla auta gitti.
35'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa'nın şutu yan ağlarda kaldı.
36'ıncı dakikada Hüseyin'in sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Oğuzhan'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-0
47'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Melik'e Batuhan'ın hareketi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Ulaş'ın kullandığı penaltı atışını Eskişehirspor kalecisi Ebrar çeldi. Seken topla buluşan Erbaasporlu Mustafa'nın şutu ise üstten auta gitti.

66'ıncı dakikada gelişen ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet'in şutunu kaleci Nurullah kornere çeldi.
76'ıncı dakikada gelişen Ahmet'in Eskişehirspor savunmasının arkasına attığı topla buluşan Oğuzhan Baykal kaleciyle karşı karşıya kaldı. Oğuzhan'ın vuruşu az farkla auta gitti.
78'inci dakikada gelişen Muhammet'in sol kanattan ceza alanı içine gönderdiği topla buluşan Alperhan'ın vuruşu kaleci Nurullah'ta kaldı.
81'inci dakikada gelişen Alperhan'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasla buluşan Ahmet'in şutunu Nurullah kontrol etti.

Karşılaşma 1-0 sona erdi.

STAT: İlçeHAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Seyfettin Ünal (xx)

ERBAASPOR: Nurullah (xx)- Hüseyin (xx), Rıdvan (xx), Oğuzhan (xx) (Dk. 86 Serkan), Melik (xx), Muhammet (xx), Furkan (xx) (Dk. 69 Oğuzhan Baykal x), Berk (xx), Ulaş (xx) (Dk. 90 Ziyaeddin), Mustafa (xx), Ahmet (xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ebrar (xx)- Kaan (xx) (Dk. 72 Hakkı x), Tolga (xx), Batuhan (xx), Alperen (xx), Hasan (xx), Görkem (xx) (Dk. 45 Ömer x), Utku (xx), Emir (xx), Ahmet (xx), Muhammet (xx) (Dk.80 Metehan x)

GOL: Dk.36 Oğuzhan (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Arda, Melik (Erbaasspor) - Emir, Muhammet (Eskişehirspor)

beIN Sports maç özetleri ve golleri! Süper Lig 6. hafta toplu maç sonuçları ve özetleri
beIN Sports maç özetleri ve golleri! Süper Lig 6. hafta toplu maç sonuçları ve özetleri

Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir zorlu rakipleriyle karşılaşıyor. Sezona iyi başlamak adına her 3 puanın altın değerinde olduğu bu haftalarda rakipler kıyasıya mücadele edecek. Maç özetleri ise beIN Sports ekranlarından izlenecek.beIN Sports maç özetleri nasıl izlenir?Aşağıdaki bağlantılar üzerinden beIN Sports maç özetleri sayfasına ulaşabilir ve istediğiniz takımın özetini izleyebilirsiniz.Özet için tıklayınızGalatasaray Kasımpaşa maç özeti! GS Kasımpaşa maç sonucu ve özetiSpor Toto Süper Lig21 Eylül20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)22 Eylül13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)23 Eylül Pazar:16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)19.00 Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar)24 Eylül Pazartesi:21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

        Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
        Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.