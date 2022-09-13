Erdoğan Açıkladı: TOKİ başvuru şartları nelerdir? e-Devlet TOKİ başvuru ekranı

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında yapılacak olan ev ve alt yapısı hazır arsa kampanyasının detaylarını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ projesi, evi olmayan vatandaş kalmasın mottosuyla başlıyor. Türkiye'de yaklaşık 100 bin konut yapılacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve diğer illerimizde TOKİ konutları yapılacak.

TOKİ BAŞVURULARINE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ başvurularının yarın (14 Eylül 2022) başlayacağını duyurdu. TOKİ e-devlet başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirilecek.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ Sosyal Konut başvur şartları belli oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

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Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak.

Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

- T.C. vatandaşı olması,

- Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

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- Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

- İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

- Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

- Genç kategorisine .../09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

TOKİ UCUZ KONUT PROJESİ İL İL TOKİ KONUT FİYATLARI

2+1 konut fiyatları: 608 bin TL

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3+1 konut fiyatları 850 bin TL

Konutların %10 peşinatı ödenecek. Kalanı da 120 ay ve 240 ay vade olarak ödenecek. Ödemeler faizsiz olarak yapılacak.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİ

13 Eylülde;

- 250 BİN KONUT

- 100 BİN ALTYAPILI KONUT ARSASI

- 10 BİN SANAYİ SİTESİ

Son 20 yılda TOKİ ile 1 milyon 170 bin sosyal konut üretildi. Ama ilk kez, tek seferde 250 bin konut yapılacak. 100 bin altyapılı arsayla konut yapma imkanı sağlanacak ve 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı verilecek.

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- 250 bin konut, yaklaşık 362 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek. Bu denli dev bir yatırımın çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağını öngörüyoruz. Halihazırda süre gelen kira ve konut fiyatlarındaki yüksekliğin düşürülmesi noktasında olumlu katkı sunacaktır.

- Bu kampanya en az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlayacak.

- 250’den fazla alt sektörü ilgilendirmesi sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını hızlandıracak.

- Tüm bunların yanında sosyal konutlarımız, güvenli işyerlerimiz bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstlenecek, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlayacak güçte ve donanımda inşa edilecektir. Projenin ilk etabıyla 1 milyonunun üzerinde insanımızı, sağlıksız alanlardan, güvenli konutlara taşımış olacağız.

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TOKİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Onlar şu an kriter anlamında belli değil, 240 ay vade olacak. Yüzde 5-10 gibi düşük peşinatlar olacak. Projenin yapıldığı yere göre değişecek diyebiliriz. Arsalar boş teslim edileceği için arsaların değeri daha düşük olacak. Daireler de tiplerine göre fiyatlar değişiyor olacak. Bu noktada daha önce asgari ücretin belli oranını geçmemeyle ilgili beyanlar verilmişti.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul’a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.