Esat Karlıdağ: Savaş lojistik sektörünü olumsuz etkiledi

İş insanı Esat Karlıdağ yaptığı açıklamada “Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başladığı tarih 24 Şubat 2022. O zamandan itibaren savaşın olumsuz etkilerini gözlemlemeye devam ediyoruz. Bu etkilerden bir tanesi de petrol fiyatlarındaki yükseliş oldu. Biliyorsunuz petrol fiyatları, pek çok durumundan etkilenebiliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı da küresel krizlerden bir tanesi. Şubat 2022’de petrolün varil fiyatının 80 dolardan 140 dolara çıktığını gözlemledik. Fiyat artışı elbette pek çok sektör üzerinde olumsuz etkilerde bulundu. Bu sektörlerden bir tanesi de bizim de içerisinde olduğumuz lojistik sektörü. Yurt içi ve yurt dışında yapılan taşımacılık faaliyetlerinde petrol fiyatının artışı, taşımacılık maliyetlerinin artmasına da neden oldu. Kaliteli hizmet sunabilmek adına maliyet artışlarına direnmek zorunda kalıyoruz.” İfadelerine yer verdi.

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“Şubat 2022’de Petrolün Varil Fiyatı 80 Dolardan 140 Dolara Çıktı”

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Şubat 2022’de petrolün varil fiyatlarında yükselişe neden olduğunu belirten Esat Karlıdağ, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Biliyorsunuz Rusya saldırıları 24 Şubat’ta başladı. 24 Şubat’tan itibaren Brent petrol varil fiyatı ise yüzde 70 artış yaşadı. Yani petrol fiyatlarının 80 dolardan 140 dolara çıktığını gözlemliyoruz. Yaşanan bu artış, 14 yıl sonra petrol fiyatlarının zirveyi görmesi anlamına geliyor. Bu hususların tamamını düşündüğümüzde, petrol fiyatlarındaki artışın lojistik sektörüne olumsuz etkilerde bulunduğunu belirtmek olanaklı.”

“Lojistik Sektörü Bu Durumdan Olumsuz Etkilendi”

Lojistik sektöründe faaliyetlerde bulunan ve Logesa Lojistik üzerinden çalışmalarını sürdüren Esat Karlıdağ, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Lojistik sektörü, pek çok sektörün bel kemiği olarak ön plana çıkıyor. Bu nedenle sektörün yaşadığı sorunlar, farklı sektörleri de olumsuz bir şekilde etkiliyor. Petrol varil fiyatlarında yaşanan artış, temel olarak faaliyetlerimizde maliyetlerin artmasına neden oldu. Halihazırda global arenada hizmet sunulmasından dolayı bu durumdan ülke ekonomisinin de olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. Lojistik sektörüne yönelik atılacak adımlar, bu olumsuzluklardan daha az etkilenmemizi sağlayacağı için oldukça önemli.”