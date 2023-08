İrfan Can Kahveci'nin performansından memnun olduklarını dile getiren İsmail Kartal, "İrfan Can Kahveci çok önemli oyuncumuz. Her oyuncu gibi o da bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Çok istekli, iyi çalışıyor, maçlara girince de karşılığını veriyor. İrfan Can vermesi gereken ne varsa vermeye çalışıyor. Oynadığı zaman bizi rahatlatıyor. Rakibe göre dinlendiriyoruz. Şu anda performansından gayet memnunuz" diye konuştu.