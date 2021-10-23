Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

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İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Tamer Akkal: Terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar bunun en yakın şahitlerinden biri benim

İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal, muhalefeti HDP üzerinden eleştirdi. HDP'nin oyunu alabilmek için terör örgütüyle iş birliği yapıldığını belirten Akkal, "Bunun da en yakın şahitlerinden bir tanesi de üzülerek söylüyorum ki benim. Onların içerisinde bir mücadele verdim ve başarılı olamadım." dedi. Akkal, "Sadece PKK’sı değil, FETÖ’sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil." ifadelerini kullandı.