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Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de 10. hafta maçları ilgi ile takip ediliyor. Fenerbahçe Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Futbolseveler maçın detaylarını araştırıyor. Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
fenerbahçe alanyaspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor'un karşılaşmasının detayları merak ediliyor.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe Alanyaspor maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Ligde çıktığı son 5 maçta 2 mağlubiyeti olan Sarı-Lacivertli takım, 19 puan ve averajla 3. sırada yer alırken Antalya ekibi Alanyaspor, 17 puanla 7. sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile berabere kalarak hayal kırıklığı yaşatan Sarı Kanarya, Alanyaspor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Bülent Korkmaz yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

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