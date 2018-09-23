Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman saat kaçta? İşte kritik derbinin tarihi

Süper Lig’in 6. haftasında derbi ateşi yanıyor. Fenerbahçe kendi evinde ligin zorlu takımlarından biri olan Beşiktaş ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman saat kaçta?

2018-2019 sezonun önemli derbilerinden biri olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 24 Eylül Pazartesi saat 21.00’de karşılaşacaklar. Maç beIN Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

İki takım arasındaki istatistikler

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'deki 125. karşılaşmalarına çıkacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 124 maçta 39 galibiyet alırken; Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 46 kez mağlup etti (39B).

Fenerbahçe, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 10 maçın sekizinde yenilmedi (4G 4B 2M).

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş'ı evinde ağırladığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi (9G 5B). Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi en son Nisan 2005'te bir lig maçında yenmişti (3-4).

Fenerbahçe, Süper Lig'de iç sahada Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı 44 maçtır yenilmiyor (25G 19B) ve bu maçların 24'ünde rakiplerinden gol yemedi (%55). Süper Lig'de Kadıköy'de bir derbide Fenerbahçe'yi yenen son takım Beşiktaş'tı (Nisan 2005, 3-4).

Fenerbahçe, eylül ayında Süper Lig'de oynanan 24 derbinin sadece yedisini kazanırken (10B 7M), Beşiktaş 27 maçta sekiz galibiyet alabildi (8B 11M).

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında eylül ayında oynanan maçlarda ise denklik söz konusu; iki takım da bu maçlarda üçer galibiyet alırken, iki maç berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son sekiz derbinin beşini kazanmayı başardı (1B 2M). Siyah beyazlılar aynı sayıda deplasman galibiyetini bundan önceki 31 derbide elde edebilmişti (7B 19M).

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son altı resmi maçın beşinde kırmızı kart çıktı. Bu altı maçta taraflar toplam 12 kırmızı kart gördü (iki takıma da altışar kırmızı kart çıktı).

Beşiktaş'ın Süper Lig'de deplasmanda kaybettiği son 13 maçının dokuzu İstanbullu rakiplerine karşı geldi. Bu dokuz yenilginin üçü Fenerbahçe karşısındaydı.

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda henüz maç kaybetmeyen iki takımdan biri (Konyaspor ile birlikte).

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 25 Süper Lig maçının 24'ünde en az bir gol atıldı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında ligde oynanan son beş maçta üç tane kendi kalesine gol oldu.

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü, Beşiktaş ve Sivasspor'un ardından (beşer gol) iç sahada en fazla gol yiyen beş takımdan biri (4).

Beşiktaş bu sezon ligde Kasımpaşa'nın ardından (7) deplasmanda en fazla gol atan dört takımdan biri (4).

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'in en fazla isabetli şut atan takımı (29). Fenerbahçe ise ligde Göztepe'nin ardından (13) en az isabetli şut atan ekip (14).

Beşiktaş bu sezon ligde en fazla kafa golü atan takım (5). Siyah beyazlıların ligde bulduğu gollerin yarısı kafa ile geldi.

Beşiktaş bu sezon ligde kalesini hiçbir maçta gole kapatamayan üç takımdan biri (Akhisarspor ve Antalyaspor ile birlikte).

Bu maçta, bu sezon Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan dört takımdan ikisi karşı karşıya gelecek: Fenerbahçe ve Beşiktaş (2, Sivasspor ve Antalyaspor ile birlikte).

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 18 derbinin sadece dördünde mağlup oldu (10G 4B) ancak bu mağlubiyetlerin ikisi Fenerbahçe deplasmanındaydı.

Şenol Güneş, teknik direktör olarak Fenerbahçe ile Süper Lig'de karşı karşıya geldiği 35 maçın sadece beşinden galip ayrılabildi (10B 20M). Güneş, bu beş maçın ikisinde Beşiktaş'ı çalıştırıyordu.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Fenerbahçe'ye attığı son beş golün üçünde Ricardo Quaresma'nın direkt katkısı var (iki gol, bir asist).

Ryan Babel bu sezon Süper Lig'de Mbaye Diagne'nin ardından (yedi gol, yedi puan) attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu (üç gol, beş puan).

Beşiktaş stoperi Pepe, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de lig maçlarında en fazla gol atan savunma oyuncusu (3).

Islam Slimani ve Ryan Babel, bu sezon Süper Lig'de Mbaye Diagne (34) ve Mustapha Yatabare'nin (30) ardından rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan oyuncular arasında üçüncülüğü paylaşıyor (29, Trezeguet ile birlikte).

Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı beş gol de farklı oyunculardan geldi (Giuliano, Josef de Souza, Andre Ayew, Islam Slimani & Eljif Elmas).

Skrtel'in durumu belirsiz

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel'in durumu yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Milli maçlar arasından sakat dönen ve son iki resmi müsabakayı kaçıran Hasan Ali Kaldırım, takımla çalışmalara başladı. Hasan Ali Kaldırım'ın, İsmail Köybaşı'nın yerine ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Dinamo Zagreb maçında oynayamayan Skrtel'in derbiye yetişmesi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Slovak futbolcunun derbide forma giyememesi durumunda ilk 11'de sahaya Diego Reyes'in çıkacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca yeni transfer Tolga Ciğerci'nin uzun süreli sakatlığı bulunuyor.

- Muhtemel 11

Teknik direktör Phillip Cocu'nun Beşiktaş derbisinde kalede yeni transfer Harun Tekin ile son maçlarda yedeğe çekilen deneyimli file bekçisi Volkan Demirel arasında tercih yapması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin derbide sahaya çıkması beklenen 11'i şöyle:

Harun Tekin (Volkan Demirel), Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel (Diego Reyes), Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson Marques Siqueira, Andre Ayew, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, İslam Slimani.