Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman hangi gün saat kaçta?

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafın merak konusu oluyor. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşu yapan Eren Derdiyok, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı. Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 19.00’da Türk Telekom Stadı’nda taraftara ve basına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Bülent Yıldırım’ın 5. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi

Hakem Bülent Yıldırım, kariyerindeki 5. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 kez, sarı-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da ezeli rakibi olan Galatasaray’ı ağırlayacak. Zorlu derbi mücadelesini ise hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz yapacakken, mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk üstlenecek.

5. derbisi

46 yaşındaki hakem, daha önce 5 kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çaldı. Söz konusu müsabakalarda 2 kez sarı-kırmızılılar, sahadan galip ayrılırken, 1 kez sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Zorlu karşılaşmaya görevlendirilen Yıldırım, bu sezon Süper Lig’de 18 mücadeleyi yönetti. Bu maçlarda 87 kez sarı kart gösteren Bülent Yıldırım, 5 kez de kırmızı kart ile cezalandırdı.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi 17 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Kocaman'la 22. derbisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerindeki 22. derbi sınavını 17 Mart Cumartesi günü Galatasaray karşısında verecek. Sarı-lacivertli takımın başında bugüne dek Beşiktaş ve Galatasaray karşısında 21 derbiye çıkan Kocaman, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 8 galibiyet almasını sağladı. Söz konusu derbilerde Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 7 beraberlik alırken, 6 defa da yenildi.

Galatasaray'a karşı 3 galibiyet

Aykut Kocaman, Galatasaray derbilerinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak 3 kez galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli teknik adamla Fenerbahçe, hafta sonu Galatasaray karşısında 11. kez mücadele edecek. Kocaman'la Fenerbahçe, sarı-kırmızılılar karşısında aldığı 3 galibiyetin yanı sıra sahadan 4 defa beraberlik ve 3 kez de yenilgiyle ayrıldı. Kocaman'ın yönetimindeki Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı maçlar şöyle:

Tarih

Kulvar Maç Skor

24 Ekim 2010 Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray 0-0

18 Mart 2011 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 1-2

7 Aralık 2011 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 3-1

17 Mart 2012

Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray 2-2

22 Nisan 2012 Süper Lig (Süper Final Grubu) Galatasaray-Fenerbahçe 1-2

12 Mayıs 2012 Süper Lig (Süper Final Grubu) Fenerbahçe-Galatasaray 0-0

12 Ağustos 2012 TFF Süper Kupa Galatasaray-Fenerbahçe 3-2

16 Aralık 2012 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 2-1

12 Mayıs 2012 Süper Lig Fenerbahçe-Galatasaray 2-1

22 Ekim 2017 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

- Beşiktaş'la 11 kez

Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı 11 derbide boy gösterdi.

Bu derbilerde sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Kadıköy'de hiç kaybetmedi

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kadıköy'de oynadığı 9 derbiyi de kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kocaman döneminde Ülker Stadı'nda çıktığı 9 derbide 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Kocaman'ın Fenerbahçe'si Galatasaray karşısında iç sahada bir galibiyet alırken, 3 derbide beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de 4 galibiyet alırken, bir maç da berabere bitti.