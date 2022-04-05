FB-GS DERBİSİ: Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Derbinin ayrıntıları merak ediliyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, topladığı 56 puanla ile 3. sırada bulunuyor. 41 puanı bulunan sarı-kırmızılılar ise 13. sırada yer alıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal ile çıkışa geçen ve son olarak deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 7 maçtır kaybetmiyor. Fenerbahçe, 2016/2017 sezonundan bu yana sahasında yenemediği Galatasaray'ı mağlup ederek rakibinin serisini kırmayı hedefliyor. Ligin 31. haftasında sahasında Karagümrük'ü 2-0'la geçen sarı-kırmızılılar ise ezeli rakibini yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor.

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