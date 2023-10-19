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Filistinli yazar Abdullah Al Akkad ve ailesi vefat etti

Son Dakika Haberi: Filistinli yazar Abdullah Al Akkad, İsrail'n hedef aldığı Gazze'de, Han Yunus'un merkezindeki evine atılan bomba sebebiyle eşi ve çocuklarıyla hayatını kaybetti.

15:10 . 19/10/2023 Perşembe
AA

Al Akkad ailesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yazar ve ailesinin cenaze namazı bilgileri daha sonra açıklanacak.

İSRAİL HAN YUNUS'TA EV BOMBALADI

İlk belirlemelere göre 4 Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında Filistinli yazar Abdullah Al Akkad eşi ve çocukları vardı.

ABDULLAH AL AKKAD KİMDİR?

İsrail'in Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göç etmesi uyarısını reddeden Filistinli yazar, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, "Bugünden sonra yerinden edilme yok. Bedeli ne olursa olsun mahallelerinde kalma sözü veren binlerce Al-Shati ve Al-Jalaa kampı gençliğine selamlar. Onların sloganı Bugünden sonrası göç değil, cihat ve samimi bir niyet var." ifadelerini kullanmıştı.



#Abdullah Al Akkad
#Filistin
#gazze
#israil
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