Doğa fotoğrafçısı Hakan Okay da, kalderanın benzersiz manzarasının bulut geçişleriyle birlikte görsel şölene dönüştüğünü belirtti. Nemrut Kalderası'nın doğal güzelliğinin ve bulut geçişlerinin büyüleyici etkisinin fotoğrafçılar için eşsiz bir fırsat sunduğunu dile getiren Okay, "Nemrut Kalderası'nda çekim yapmak, her defasında yeni ve büyüleyici manzaralar yakalama imkanı tanıyor. Bulutların kaldera üzerindeki hareketi, doğanın ne kadar dinamik ve değişken olabileceğini gösteriyor. Bu tür görüntüler, doğanın sihirli anlarını yakalamak isteyen fotoğrafçılar için iyi bir fırsat oluyor. Yazın yemyeşil doğası, kışın ise karla kaplı manzarası ile Nemrut Kalderası, her zaman etkileyici. Burada çekim yapmak, doğanın farklı yüzlerini belgelemek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bizlerde 2 bin 700 rakımdaki kaldera zirvesinden zaman atlamalı çekim tekniği ile ilk defa bulutların kaldera üzerinden geçişlerini görüntülemeye çalıştık. Sonuçlar gerçekten mükemmel oldu. Kendine hayran bırakan Nemrut, yoğun bulut geçişleri ile adeta bir görsel şölen sundu. Bulutların kaldera üzerindeki ahenkli dansı, bizlere unutulmaz anlar yaşattı” diye konuştu.