2000-2008 yılları arasında SGK'ya giriş yapmış olanlar, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen grup içerisinde yer alıyor. 2000-2008 arası SSK sigorta girişi olanlara kademeli erken emeklilik olup olmayacağı merak ediliyor. Kademeli emeklilik, son zamanlarda Türkiye'de en çok konuşulan emeklilik sistemlerinden biri haline geldi. Özellikle EYT'yi kaçıran milyonlarca kişi için umut ışığı olarak görülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kademeli emeklilik ve staj sigortası ile ilgili son durumu paylaştı. Peki kademeli emeklilik ile ilgili son durum nedir? Çıkacak mı? İşte 2000-2008 arası SGK girişi olanlar için kademeli erken emeklilik tablosu:
2000 ve 2008 yılları arasında ilk defa sigortalı işe başlayan milyonlarca kişi için EYT ve kademeli erken emeklilik umutları yeşeriyor! Son gelişmelere göre, bu tarihler arasında sigortalı olanlar için prim ve yıl şartlarını içeren yeni bir düzenleme masada.
2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girişleri olanlar, Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminde belirli değişikliklerden etkilenmişlerdir. Bu dönem, Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminde reformların gerçekleştirildiği bir dönemi kapsar. Peki 2000 sonrasına emeklilik var mı? Kademeli emeklilik olacak mı, gelecek mi? İşte 2000-2008 arası SGK girişi olanlar için kademeli erken emeklilik tablosu:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin emeklilik sistemi için köklü değişiklikler olacağını duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre kademeli emeklilik sistemi ile 2000-2008 arası SGK girişi olan vatandaşlara erken emeklilik imkanı tanınacak nokta erken emeklilik ile ilgili yeni detaylar da belli oldu. Peki kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler? Kimler erken emekli olabilecek?
EYT sonrasında, 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında,
Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.
2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik var mı?
EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için yeni emeklilik reformu beklentisi kamuoyunda söz konusu.
Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar erken emekli olabilecekler.
Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde,
2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söylemişti. Ancak kademeli emeklilik bekleyenler yeni düzenlemenin Meclis'ten geçeceğine ilişkin umutlarını sürdürüyor.
Kademeli emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler?
Kademeli emeklilik düzenlemesine onay verilmesi durumunda işe giriş tarihine göre emeklilik yaşının öne çekilmesi söz konusu olacak. Şayet yeni torba yasa ile kademeli emeklilik teklifi kabul edilirse, 2000 yılında işe başlayan bir kişi 6 yıla kadar erken emeklilik hakkına sahip olunuyur. İşe giriş tarihi ilerledikçe emekli olma yaşı artıyor.
Yaşa göre kademeli erken emeklilik şartları neler?
Kademli emeklilikte SSK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. A Haber'de yer alan habere göre, sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları:
SSK'lı kadınlar erken emeklilik şartları neler?
20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
SSK'lı erkekler erken emeklilik şartları neler?
25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 – 5975 arası prim günü.
BAĞKUR'lu kadınlar erken emeklilik şartları nedir?
BAĞ-KUR'lu kadınlar: 7200 prim günü.
BAĞKUR'lu erkekler erken emeklilik prim gün sayısı kaç?
BAĞ-KUR'lu erkekler emekli olmak için 9000 prim günü şartını yerine getirmesi gerekiyor. Prim eşitleme düzenlemesi ile 9000 prim gün sayısı 7200 güne düşecek.
Emekli Sandığı'na tabi kadınlar erken emeklilik prim şartı nedir?
Emekli Sandığı'na tabi kadınlar 7200 prim günde,
Emekli Sandığı'na tabi erkeklerin erken emeklilik prim şartı nedir?
Emekli Sandığı'na tabi erkeklerin primi 9000 gündür.
Sosyal Güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş bu konuda yaptığı açıklamada EYT düğümünün çözülmesi ile birlikte yeni emeklilik düzenlemelerinin de yolunun açıldığını söyledi.
Karakaş, bu yeni düzenlemenin 2000 ile 2008 arası işe başlayan sigortalılar için önemli olduğunu duyurdu.
Örneğin bir sigortalı 2000 yılında işe başlaması durumunda 7500 prim gününü tamamlayarak 60 yaşında emekli olma hakkına sahip olacak. 2008 yılında sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşı ise 64 olacak.
2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? Kademeli erken emeklilik yaş, prim, yıl tablosu
Kademeli emeklilikte şartlar çalışanın sigorta türüne ve başlangıç tarihine göre değişebilir. A Haber’de yer alan habere göre, sigortalılık süresi ve prim günü sayısına göre emeklilik şartları şu şekilde:
9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.
2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.
9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.
2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.
2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 pirim gün şartı aranacak.
2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 pirim gün şartı aranacak.
2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 pirim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 pirim gün şartı aranacak.
2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 pirim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 pirim gün şartı aranacak.
2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 pirim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 pirim gün şartı aranacak.
2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 pirim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 pirim gün şartı aranacak.
2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 pirim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 pirim gün şartı aranacak.
2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 49 yaş ve 6.925 pirim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 pirim gün şartı aranacak.
Kademeli emeklilik düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek, ne zaman kabul edilecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen yeni kademeli emeklilik sisteminin ocak ayından itibaren TBMM’ye sunulması bekleniyor.
En geç 15 Ocak kadar resmi gazetede yayınlanması beklenen düzenleme Şubat başında başvuruları kabul etmeye başlayacak.