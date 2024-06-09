2000 ve 2008 yılları arasında ilk defa sigortalı işe başlayan milyonlarca kişi için EYT ve kademeli erken emeklilik umutları yeşeriyor! Son gelişmelere göre, bu tarihler arasında sigortalı olanlar için prim ve yıl şartlarını içeren yeni bir düzenleme masada.

2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. EYT kapsamında olamayan sigortalılar için belirlenen kademeli yaş şartları, işe giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girişleri olanlar, Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminde belirli değişikliklerden etkilenmişlerdir. Bu dönem, Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminde reformların gerçekleştirildiği bir dönemi kapsar. Peki 2000 sonrasına emeklilik var mı? Kademeli emeklilik olacak mı, gelecek mi? İşte 2000-2008 arası SGK girişi olanlar için kademeli erken emeklilik tablosu: