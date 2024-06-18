Bugün altın fiyatları merak edenler için güncel fiyatları derledik. Altın piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son haftalarda düşüş eğiliminde olan güncel altın fiyatlarında FED'in faiz kararı sonrası yeniden yükselişe geçti. Bayramda anlık altın fiyatlarını takip eden yatırımcı, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 18 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakından ilgilendiği bir konu olmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki değişimleri takip ederek, yatırım stratejinizi belirleyebilirsiniz. Peki Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatı kaç lira? Altın bundan sonra düşer mi, çıkar mı? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum bilgileri.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.450,44 TL
Gram altın satış fiyatı 2.450,86 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 3.926,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 4.041,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 15.631,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 16.102,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 7.876,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 8.075,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.220,83 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.252,64 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 16.052,53 TL
ATA Altın satış fiyatı 16.462,84 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 15.566,09 TL
Tam altın satış fiyatı 15.878,36 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İslam Memiş'in değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı: "Bu haftanın özelinde 2400-2450 lira aralığını takip edeceğiz. 2400’ün altına sarkış yaşanırsa ons altında, gram altında da 2380 lira test edilebilir. Artık bayram öncesi son haftaya girildi. 9 günlük resmi tatil gelecek ve artık çok da alım fırsatınız olmayacak.
Sizin için özel bir hafta ve altın tarafında düşüş bekleyenler bir kez daha düşünmeli. Altın bundan sonraki süreçte yeni rekorları test edecek ve yılın ikinci yarısında yani Temmuz ayı itibarıyla yıl sonuna kadar gram altında 3500 liraya kadar yükseliş gösterecek."
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Piyasa fiyatlamalarını üç ayak belirleyecek" diyerek beklentilerini paylaştı.
Ekonomim yayınında konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Çarşamba günü altın için çok kritik bir gün olacak. Cuma günü gelen tarım dışı istihdam çok güçlü geldi, beklentilerin üstünde. Dolayısıyla piyasadaki faiz indirimi tek faiz indirimine indi. Piyasa faiz indirimi kasımda gelir diyor." değerlendirmesini yaptı.
"Ekonomik projeksiyonlarda da özellikle nokta grafikte Fed üyelerinin bu yıl kaç faiz indirimi öngördükleri faiz indirimi beklentileri açısından kıymetli. Mart ayındaki projeksiyonlara baktığımızda 3 faiz indirimini işaret ediyordu. Kuvvetle muhtemel iki faiz indirimini işaret eden bir süreç görebiliriz.
Gözler aynı zamanda Powell'da olacak. Güçlü gelen bir tarım dışı istihdam verisi var. Enflasyon verisi çok kritik. Powell'ın faiz artırımı olasılığını masaya koyacağı kanaatinde değilim."
Altın Yatırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Altın yatırımı yapmayı düşünenler için bazı ipuçları:
Piyasaları Takip Edin: Günlük altın fiyatlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyin.
Uzun Vadeli Düşünün: Altın genellikle uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.
Farklı Yatırım Araçlarını Değerlendirin: Yalnızca fiziksel altın değil, altın fonları ve altın hesapları gibi farklı yatırım araçlarını da göz önünde bulundurun.