Benzin motorin fiyatları indirimi ile akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Akaryakıt fiyatlarına zam yada indirim var mı? sorusu araç sahipleri tarafından soruluyor. Gece yarısından itibaren benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı meydana geldi. Peki mazot ne kadar? Benzin litre fiyatı kaç oldu? İşte 25 Haziran 2024 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

1 / 7 Benzin ve motorine indirim geldi mi? sorusuna yanıt arınıyor. Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar güncel akaryakıt fiyatları na zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Peki, benzin ve motorin fiyatları için yeni açıklama geldi mi? 25 Haziran 2024 mazot, benzin, LPG fiyatları.

2 / 7 Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da takip ediliyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,24 dolar. Gece yarısından itibaren benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı meydana geldi. Peki benzine ve motorin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları.

3 / 7 İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,18 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,28 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,81 TL

4 / 7 İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,29 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,36 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,28 TL

5 / 7 ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 43,28 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,35 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,25 TL

6 / 7 İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 43,58 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 43,72 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 19,87 TL