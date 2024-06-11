A Milli Takım'da sürpriz davet: Genç futbolcu kadroya alındı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklardan sonra kadroya genç oyuncuyu futbolcuyu davet etti. İşte detaylar...
A Milli Takım'da Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi sakatlık sorunu yaşanıyor.
Kamp kadrosu açıklandıktan sonra Enes Ünal, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak sakatlanarak kadrodan çıkarılmıştı.
Savunma bölgesinde gerçekleşen sakatlıklar sonrası gözler Vincenzo Montella'ya çevrildi. İtalyan çalıştırıcı kadroya genç oyuncuyu davet etti.
Braga forması giyen genç oyuncu Serdar Saatçı, A Milli Takım'a davet edildi.
21 yaşındaki futbolcu yarın Almanya'ya giderek Milli Takım kafilesine dahil olacak.
Genç futbolcu, Ümit Milli Takım kadrosunda yer alıyordu. Serdar Saatçı, bu sezon toplamda 27 maça çıkarken 2 asistlik performans sergiledi.
Türkiye, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran 2024 Salı günü karşı karşya gelecek.