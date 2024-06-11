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Spor

Arda Turan eski takımından yıldız getiriyor

11:44 - 11/06/2024 منگل
Güncelleme: 12:08 - 11/06/2024 منگل
Yeni Şafak

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Arda Turan’ın raporu doğrultusunda takıma yıldız takviyeleri yapacak olan Eyüpspor, Süper Lig devinin tecrübeli oyuncusu için çalışmalara başladı. Detaylar haberimizde.

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Süper Lig’in yeni ekibi Eyüpspor transfer çalışmalarını hızlandırdı. 

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Orta alana takviye yapacak olan İstanbul ekibi Süper Lig devinin yıldızı için girişimlere devam ediyor. 

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Arda Turan, Galatasaray’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sergio Oliveira için görüşme sağlayacak. 

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Oyuncuya kiralama teklifi yapmayı düşünen Eyüpspor, 32 yaşındaki orta sahayı da projeyle ikna etmek istiyor.

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Galatasaray, 2026'ya kadar sözleşmesi olan Oliveira'nın ayrılığına onay verecek.


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Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta görev alırken 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.


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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.50 milyon euro.

#Arda Turan
#Eyüpspor
#Sergio Oliveira
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