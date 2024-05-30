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Spor

Aslan'ın zafer yolu (1): Liderlik yarışına geride başladı

Umut Yılmaz
09:35 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:12 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Süper Lig'de uzun bir maratonun sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray'ın başarıya ulaşması kolay olmadı. Yönetimin büyük fedakarlıklarla kadroya kattığı yıldızların adaptasyonu uzun sürse de takım Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı. Kayserispor beraberliği ile başlanan ligde liderlik uzun süre Fenerbahçe'nin olurken, sarı-kırmızılılar zorlu süreci yakın takiple geçti.

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2023-2024 sezonunu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın hedeflerine ulaşması kolay olmadı. Sarı-kırmızılı takım, birçok zorlu yoldan ve virajdan geçerek mutlu sona ulaştı. 

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Yaz transfer ve ara transfer döneminde yapılan hatalar, yıldız isimlerin arasında yaşanan ego şampiyonluğuna engel olamadı.

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Birçok rekorla şampiyonluğu kazanan sarı-kırmızılı takımda oyunculardan teknik direktör Okan Buruk'a, Başkan Dursun Özbek'ten yönetici Erden Timur'a perde arkasında yaşananların özetini Yeni Şafak anlatıyor. 

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Önceki sezonu da şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek için yüksek bütçeli bir kadro kurdu. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi için yaz dönemini transfer şampiyonu olarak kapadı. 

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Şampiyon olan kadrosunun önemli isimlerini koruyan Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldız ismi de kadrosuna kattı. İlk olarak sol bek bölgesi Angelino ile güçlendirildi.

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Mauro Icardi'nin bonservisle transfer eden yönetim, Fenerbahçe'nin elinden önce Zaha sonra da Tete'yi aldı.

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Zaniolo'nun ayrılığından sonra sağda oluşan boşluk Ziyech ile dolduruldu. 

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Tottenham'dan önce Sanchez ardından Ndombele transfer edildi.

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Şampiyonlar Ligi ön elemeleri sebebiyle sezonu erken açmak zorunda kalan ve bu nedenle de yıldız transferlerinin bir çoğunu oynatamayan Galatasaray, Norveç'in Molde takımı karşısında zorlansa da Devler Ligi'nde grup aşamasına kalmayı başardı.

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Süper Lig'e ise Kayseri deplasmanında aldığı beraberlikle giriş yapan sarı-kırmızılı takım, uzun bir süre lider Fenerbahçe'yi kovaladı.

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Sezona hızlı bir giriş yapan ve ilk 10 haftada 10 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Mauro Icardi için işler Beşiktaş derbisinde değişti.

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Ezeli rakibine karşı 2 gol atmayı başaran Arjantinli golcü, Rachid Ghezzal'ın müdahalesiyle bileğinden sakatlandı,Icardi, bileğinde sakatlık ve ağrılara rağmen iğne desteğiyle uzun süre oynamaya devam etti ve bir süre gol yollarında penaltılar dışında suskun kaldı.

#Galatasaray
#Süper Lig
#Fenerbahçe
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