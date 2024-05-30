Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, iç transferde yıldız isimle görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de, opsiyon maddesi devre dışı kaldığı için serbest oyuncu konumunda olan Michy Batshuayi ile yeni sözleşme için görüşmeler başladı.
Belçikalı golcüyü kadroda tutmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, futbolcunun temsilcisini İstanbul'a çağırdı.
Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon euro ücret alan Batshuayi'ye yine aynı ücreti önerdi.
Milli takımdan da davet alamayan Belçikalı yıldızın Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.
Michy Batshuayi kimdir?
2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.
Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Cyrstal Palace, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydi.
Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Belçikalı yıldız, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Kongo asıllı Batshuayi'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...