|
Spor

Fenerbahçe'de görüşmeler başladı! Menajeri İstanbul'da

09:53 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:25 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, iç transferde yıldız isimle görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar...

1/ 8

Fenerbahçe'de, opsiyon maddesi devre dışı kaldığı için serbest oyuncu konumunda olan Michy Batshuayi ile yeni sözleşme için görüşmeler başladı.

2/ 8

Belçikalı golcüyü kadroda tutmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, futbolcunun temsilcisini İstanbul'a çağırdı.

3/ 8

Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon euro ücret alan Batshuayi'ye yine aynı ücreti önerdi.

4/ 8

Milli takımdan da davet alamayan Belçikalı yıldızın Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.



5/ 8

Michy Batshuayi kimdir?


2 Ekim 1993 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Standard Liege altyapısında başladı.

6/ 8

Sırasıyla Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Cyrstal Palace, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydi.

7/ 8

Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Belçikalı yıldız, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.


8/ 8

Kongo asıllı Batshuayi'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...

#Fenerbahçe
#Transfer
#Michy Batshuayi
15 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sınav kaygısı ile baş etme yolları nelerdir? Yaklaşan sınavlarda sınav kaygısı yaşayan öğrencilere tavsiyeler